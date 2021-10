Se billederne: Comebacket udeblev for Nordsjælland

Se billedserie Foto: Mads Hussing

Det blev spændende til sidst, men den store forløsning kom aldrig.

22. oktober 2021 Af Mads Hussing

Mens det var råkoldt og blæsende ude foran, så kunne Nordsjælland Håndbold godt have sørget for, at tilskuerne i 60 minutter havde noget at varme sig på i Helsingehallen.

Men det skete først til allersidst, hvor hjemmeholdet var ved at hente Fredericia. Det der lignede en stensikker sejr til udeholdet, var Nordsjælland ved at forhindre i de sidste minutter, hvor holdet kun var bagud med to, da der manglede fem minutter. Med tre minutter igen sendte Carl-Emil Haunstrup bolden i nettet til 29-30, og så var der ellers liv i hallen i Helsinge.

Nordsjælland havde muligheden for at udligne med halvandet minut igen, men angrebsspillet blev for forkrampet, og så stjal udeholdet bolden og sendte den i et tomt mål.

eMed lige over et minut igen, så var det ikke muligt for hjemmeholdet at komme igen, selvom de tog en timeout med det samme. Carl-Emil Haunstrup scorede med 45 sekunder igen, men udeholdets Mads Christiansen ødelagde festen for hjemmeholdet ved at score i de sidste sekunder af kampen.

Det startede skidt for det nordsjællandske hold Efter bare et minuts spil stod det 2-0 til udeholdet, og bare en enkelt gang var Nordsjælland tilbage ved stillingen 5-5, ellers var Fredericia foran gennem hele kampen.

Fredericia bombede efter behov, og de havde aldrig problemer med at komme igennem det nordsjællandske forsvar, der ellers fik god opbakning af en fyldt hal i Helsinge.

Med Jeppe Cieslak, Kasper Kisum og Hakan Sahin ude, så lignede det en stor mundfuld for Nordsjælland, og det var det også.

Ved pausen lignede det en kamp, der var afgjort. Bagud med seks og stort set ingen redninger fra Jimmi Andersen i målet.

Men Nordsjælland fik ny energi til 2. halvleg. Hurtigt var forspringet nede på tre scoringer, og der kom ekstra liv i hjemmepublikummet.

Fredericia måtte tage en timeout allerede efter fem minutters spil, men de kom først i gang, da Carl-Emil Haunstrup fik en halvtynd udvisning. Det kostede to mål, og så var der igen fem op for Nordsjælland.

I den efterfølgende periode væltede udeholdet sig i udvisninger. Hårdt spil, for mange på banen, og træneren fik også raget en til sig.

Det fik dog kun udeholdet til at fighte endnu mere, og selv i to omgange med fire mod seks, så løste Nordsjælland aldrig de situationer ordentligt.

tDet blev først rigtig godt, da begge hold var fuldtallige. Nordsjælland fik kæmpet sig tilbage, og det blev en afslutning, som de færreste havde set efter de første 30 minutter.