Se billederne: Bohé viser OL-form

27. juni 2021

Der var dobbelt hjemmebane-triumf i kvindernes eliteklasse, da der lørdag blev kørt om de danske mesterskaber i mountainbike i Geels Skov ved Holte. 21-årige Caroline Bohé sejrede med næste to minutter ned til klubkammeraten i Holte MTB, Malene Degn, efter fem omgange på den krævende og kuperede rute.

Det var Caroline Bohés første mtb-mesterskab som senior.

- Det betyder meget. Jeg er virkelig glad, siger 21-årige Caroline Bohé.

Hun lagde sig i front fra start, men Caroline Bohé kunne længe mærke, at Malene Degn ikke var langt efter.

- Halvvejs i løbet kunne jeg fornemme, at afstanden begyndte at blive større. Så vidste jeg, at det begyndte at gå den rigtige vej, siger Caroline Bohé.

Nu har hun lige et par dage hjemme hos forældrene i Ny Hammersholt ved Hillerød til at nyde sejren, inden cykelrytteren er tilbage på farten. I den kommende weekend skal hun køre World Cup-løb i Frankrig for sit hold Ghost Factory Racing, og derfra drager hun videre i træningslejr i Spanien for at pudse formen af til OL i Tokio, hvorefter hun sammen med de øvrige mtb-ryttere rejser til Japan cirka ti dage før konkurrencerne begynder,

- Jeg glæder mig rigtig meget, og jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at leve op til mit bedste, siger Caroline Bohé før OL-debuten.

Den unge nordsjællænder prøver ikke at foregøgle omverden, at hun er dansk medaljehåb. Hun har mere realistiske forventninger til egen præstation.

- Jeg kører mest U23-løb, så jeg kører ikke så mange løb med de allerbedste. Men jeg håber da på, at jeg på en god dag kan placere mig blandt de 10-15 bedste, siger Caroline Bohé.

Hos mændene genvandt Simon Andreassen det danske mesterskab. Det skete i en benhård duel med den kommende OL-deltager Sebastian Fini. De to skilte sig hurtigt ud. Kun Jonas Lindberg fra kunne på den første hele omgang følge de to kamphaner, inden han også måtte slippe. Simon Andreassen og Sebastian Fini var over hinanden resten af løbet, der først blev afgjort i en bidende spurt, hvor Andreassen sejrede med tre hundreddele af et sekund foran Sebastian Fini.