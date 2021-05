Se billederne: Birkerød slog bundprop: Satte kniven ind til sidst

Hjemmeholdet havde kun vundet en kamp efter vinterpausen, men det var så sent som i søndags, da Otterup blev sendt hjem til Fyn med et nederlag. Udover den sejr er det blevet til en uafgjort og hele otte nederlag.

Det blev dog til flere muligheder, da Birkerød kom foran omkring ti minutter før pausefløjtet. Optakten til målet var et Birkerød-overtag, der gav flere skud på mål. Et af dem blev rettet af og reddet ved baglinjen. Bolden blev skudt ind til anfører Simon Vollesen, der sendte bolden i mål.

Det gav lidt frustrationer hos Roskilde og især hos Christian Hansen. I en løbeduel med Birkerøds forsvarsspiller Rasmus Andersen brugte han både arme og ben for at få nedlagt Rasmus Andersen.

Det takserede dommeren til et gult kort, og grunden til ikke at give rødt var, at dommeren ikke vurderede, at der var kraft nok i slaget til, at det kunne give en tidlig tur i bad for Christian Hansen. Christian Hansen var konstant involveret i små bataljer rundt om på banen.