Se billederne: Birkerød og Vordingborg deler i dramatisk kamp

Personlige fejl, straffespark og rødt kort i endnu en uafgjort mellem de to hold.

De to hold mødtes i forårspremieren 5. april, hvor det blev 3-3. Siden dengang har begge hold spillet fire kampe, og begge hold har tabt to og vundet to.