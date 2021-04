Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Allerød viste skarpheden og vandt sneboldskampen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Allerød viste skarpheden og vandt sneboldskampen

Der måtte hjælp til fra GVI ved begge Allerøds mål.

Sport Nordsjælland - 05. april 2021 kl. 18:14 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Efter Allerøds nederlag og manglende scoring i kampen forleden, så havde Allerøds træner Dennis Foss sendt hurtige Morten Olsen helt i front.

Han er farlig og udfordrede GVI's forsvar med sine hurtige dybdeløb.

Derudover var Jonathan Eriksen tilbage i startopstillingen. Han var på arbejde i torsdags. I den kamp fik Mathias Virkelyst et skrub, og det er han ikke kommet sig over, så han var ikke med mod GVI.

Kampen endte - udover med en sejr til Allerød - også i en veritabel sneboldskamp. Hvor det blæste, men hvor solen også tittede lidt frem - i 1. halvleg, så endte kampen med snefygning på langs af banen.

Da sneen for alvor kom, havde Allerød afgjort kampen, for begge mål faldt i de første 45 minutter.

Morten Olsen havde haft et par gode muligheder, inden han slog til midt i 1. halvleg. To af hjemmeholdets spillere kludrede i det, og så endte bolden hos Morten Olsen, der havde så god tid, så han snildt kunne have bygget en carport. Han sendte bolden ind bag William Benzin i GVI-målet. Han havde haft et par rigtig gode redninger inden da i opgøret, men Morten Olsens afslutning kunne han ikke gøre noget ved.

Til gengæld skulle han have taget Jacob Jægers skud to minutter før pausen. Jæger sparkede direkte på mål på et frispark, og bolden hoppede mod mål. William Benzin tabte bolden mellem sine egne ben, og den dumpede stille og roligt i mål.

Danmarksserien, pulje 2 GVI-Allerød FK 0-2 (0-2)

Mål: 0-1: Morten Olsen (21), 0-2: Jacob Jæger (43)

Advarsler: Simon Raahave (39), GVI, Morten Olsen (45), Allerød FK, Mads Hashiba Jensen (47), GVI, Mads Kragerup (90), Allerød FK 0-1: Morten Olsen (21), 0-2: Jacob Jæger (43): Simon Raahave (39), GVI, Morten Olsen (45), Allerød FK, Mads Hashiba Jensen (47), GVI, Mads Kragerup (90), Allerød FK Det var 45 minutter, hvor Allerød fik fuld valuta for at presse højt i den voldsomme medvind. De sidste 45 minutter skulle spilles anderledes, for der kom modvinden, og til sidst altså også sneen.

Allerød fik omstillet sit spil til at køre mere langs jorden, og det var først til sidst, at GVI fik presset Allerød og kom til et par halve chancer, som ikke blev udnyttet.

Dermed byttede de to hold plads i Danmarksserien, hvor Allerød nu er blandt de fire hold, der er sikre på at beholde pladsen i rækken til næste år.