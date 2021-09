Se billederne: Allerød tog pligtsejr mod Solrød

Allerød havde kampen under kontrol det meste af tiden. Solrød lagde bedst fra land i 1. halvleg, men det fik de ikke noget ud af. Udeholdet kom først igen i de sidste ti minutter, hvor Solrød kom længere frem på banen og fik et par halve muligheder.

Danmarksserien, pulje 1 Allerød FK-Solrød FC 2-0 (0-0)

Mål: 1-0: Gustav Harlev (53), 2-0: Søren Freund (58) 1-0: Gustav Harlev (53), 2-0: Søren Freund (58)

Allerede i 1. halvleg havde Allerød muligheder for at komme foran. Efter et kvarters tid skød Tobias Christiansen hjørnespark, og inde foran dumpede bolden ned foran Jacob Harlev, der fik en stor skudchance tæt under mål. Men bolden gik et godt stykke over.