Se billederne: Allerød tog igen tre point

Hjemmeholdet havde modvind i 1. halvleg, og det kunne ses. Det blev en jævnbyrdig affære, hvor udeholdet havde flere gode muligheder til at komme foran. Allerød havde heller ikke helt fundet den optimale formation, for efter 20-25 minutter blev Søren Freund sendt længere frem på banen, og Jacob Jæger blev sendt ind centralt på banen.

Johan Gårdsvoll i Allerød-målet fik sæsondebut i kampen mod Roskilde, og han var i flere tilfælde redningsmanden for Allerød. Flere gange blev Allerøds forsvar løbet over ende, og en angriber endte alene med Gårdsvoll, der dog hver gang parerede fint.

Efter et kvarters spil havde udeholdet et skud på stolpen, og midt i halvlegen blev de snydt for et meget stort straffespark i Allerøds venstre side.