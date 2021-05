Slangerups Rohan Tungate (rød) og Holsteds Kenneth Kruse Hansen (hvid) var involveret i et grimt styrt i heat to, da Slangerup onsdag tog mod Holsted i Speedwayligaen. Foto: Rudi Dalsgaard

Se billeder: Dramatisk speedwayaften i Slangerup

Et voldsomt uheld i heat to satte sit præg på onsdagens speedwaymatch mellem Slangerup og Holsted, men det var gæsterne fra Holsted, der slap bedst af sted fra den, da det lykkedes Nicki Pedersen & Co. at vinde 45-42.