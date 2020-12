Se billedserie Oliver Møllenberg blev ramt flere gange af sin 11 år ældre modstander Frank Madsen, men Gilleleje-bokseren kæmpede sig alligevel igennem kampen og vandt en sikker pointsejr. Foto: Mads Hussing

Se alle billederne fra stævnet: Blodig sejr til Møllenberg

400 tilskuere var mødt frem til professionel boksning i Gillelejehallen.

Sport Nordsjælland - 06. december 2020 kl. 00:33 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Ringen blev sprittet af efter hver omgang, der var sat 800 stole op til 400 tilskuere, så det var meget synligt, at man skulle sidde med afsted, og alle skulle have mundbind på, når de stod op. Politiet kom endda forbi for at tjekke det.

Alle corona-sejl var sat til for at give boksepublikummet en god og sikker oplevelse, og oven i det fik de også en ny sejr til hjemmebanefavoritten Oliver Møllenberg, der efter otte hårde omgange vandt en pointsejr over Frank Madsen i det, der blev kaldt det danske mester i professionel boksning.

Kun en enkelt af de tre sidedommerne havde Frank Madsen som sejrherre i en omgang - ellers gik resten af omgangene hos alle dommerne til Oliver Møllenberg.

Der blev slået igennem fra begge boksere, og det resulterede også i, at både Oliver Møllenberg og Frank Madsen var rystede. Oliver fik et par gode slag ind i 6. omgang, hvor benene sejlede på Frank, mens Møllenbergs ben ikke helt ville, som bokseren selv ville, da han blev ramt af et godt slag i 7. omgang.

Normalt er der over 1000 tilskuere, når Oliver Møllenberg giver den gas på hjemmebane, men op grund af corona, så kunne der kun lukkes 400 tilskuere ind. De larmede også, men de fyldte ikke hallen med støj, som når der er propfyldt.

Det endte, som det skulle for den unge nordsjællænder, der kunne sende Frank Madsen - der er tidligere danske og europamester i thaiboksning - hjem med et nederlag i det rent danske opgør.

Oliver Møllenberg tog efter kampen mikrofonen og takkede alle lige fra sponsorer, folk i Gilleleje Bokseklub og borgmester Anders Gerner Frost.

De andre kampe Der var otte kampe, før Oliver Møllenberg skulle i ringen.

Det begyndte med fem amatørkampe, hvor den første stod mellem Kasper Walton fra BK Vitus i Horsens mod Necdet Kocbay fra Herlev Boxing.

Her vandt Necdet Kocbay med samtlige dommerstemmer efter en kamp, hvor slagudvekslingerne aldrig rigtigt kom i gang.

I den anden kamp var Nicholai Wie fra Gilleleje i ringen mod Sejer Bøllehus. Wie havde tilskuerne med sig i Gillelejehallen. Det var en åben slagudveksling, hvor Nicholai Wie slet ikke fik gang i sit jab, og hvor Sejer Bøllehus udnyttede sin længere rækkevidde til hele tiden af få små slag ind.

Carsten Post i ringhjørnet kunne hverken gøre fra eller til, for Nicholai Wie fik ikke så mange slag ind som sin modstander.

Den lokale Magnus Tolsgaard i blåt havde også hallen med sig, og han havde lidt mere held med sin boksning. Efter tre omgange, hvor der blev givet og taget var dommerne ikke enige, men Magnus Tolsgaard tog en sejr med dommerstemmerne 2-1.

Gilleleje var også repræsenteret i de sidste to amatørkampe. Først snuppede Rasmus Clemmensen en 3-0-sejr i en rigtig fin kamp i et højt tempo, mens i den sidste amatørkamp tabte Tobias Møllenberg efter en hård fight.

Boksestævne, Gilleleje Amatørkampe, 3 omgange





Kasper Walton, BK Vitus, Horsens-Necdet Kocbay, Herlev Boxing

Necdet Kocbay vandt med dommerstemmerne 3-0





Nicholai Wie, Gilleleje BK-Sejer Bøllehus, BK Kvik Ballerup

Sejer Bøllehus vandt med dommerstemmerne 3-0





Magnus Tolsgaard, Gilleleje BK-Bilal Omer, Colosseum Århus

Magnus Tolsgaard andt med dommerstemmerne 2-1





Rasmus Clemmensen, Gilleleje BK-Markus Mølbak, Køge BK

Rasmus Clemmensen vandt med dommerstemmerne 3-0





Tobias Møllenberg, Gilleleje BK-Jeppe Møller Christensen, Ringkøbing BK

Jeppe Møller Christensen vandt med dommerstemmerne 3-0





Professionelle kampe

Super bantamvægt, 6 omgange

Michael Nielsen-Johnson Telez

Michael Nielsen vandt med dommerstemmerne 3-0

(59-55, 60-54, 60-54)





Super fjervægt, 4 omgange

Payman Akbari-Lucas Cabeo Beziers

Payman Akbari vandt med dommerstemmerne 3-0

(40-36, 40-36, 40-36)





Mellemvægt, 4 omgange

Jacob Bank-Gaston Due

Jacob Bank vandt med dommerstemmerne 3-0

(40-36, 40-36, 40-36)





Weltervægt, 8 omgange

Oliver Møllenberg-Frank Madsen

Oliver Møllenberg vandt med dommerstemmerne 3-0

I den første professionelle kamp var Michael Nielsen fra Horsens og med rødder i Philippinerne i sorte og gule shorts oppe mod 28-årige nicaraguanske Johnson Telez, der havde 68 professionelle kampe på cv'et.

Det var to meget bevægelige boksere, men Michael Nielsen hev sejren hjem med samtlige dommerstemmer. Det var hans fjerde sejr i lige så mange opgør.

Payman Akbari er oprindeligt fra Afghanistan, men bor nu i Horsens, og han mødte Franske Lucas Cabeo, der boksede sin 13. kamp.

Payman var overbevisende, selvom han var oppe mod en god modstander. Han vandt sin tredje sejr som professionel i lige så mange kampe, og han gjorde det overbevisende med samtlige dommerstemmer.

I den sidste kamp inden Oliver Møllenberg, stod Jacob Bank over for 36-årige Gaston Due fra Frankrig.

Den danske bokser ejede den kamp fra første slag på gonggongen. Det var to boksere i fantastisk form, men Bank fik flere rene træffere ind både på kroppen og i hovedet. Gaston Due var lige det langsommere end Jacob Bank, og sejren var aldrig i fare.