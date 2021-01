Se alle billederne: Supermål og hattrick i testkamp

Se billedserie Kamaldeen har med hælen spillet sig selv helt fri, og efter det rundede han Kevin Stuhr Ellegaard i FC Helsingør-målet og scorede sikkert til 1-0. Foto: Mads Hussing

FC Nordsjælland og FC Helsingør bragede sammen i årets første testkamp, der endte 4-2 til superligamandskabet.

16. januar 2021
Af Mads Hussing

Der var masser af tempo i testkampen på Farum Park mellem FC Nordsjælland fra Superligaen og FC Helsingør, der til daglig spiller i 1. division.

Begge mandskaber stillede op med tæt på bedste mandskab de første 45 minutter, og det var tydeligt at se. Her sad relationer og formationer lidt bedre. Det gjorde, at tempoet var højt, men at der også blev lukket godt af i de bageste geledder hos begge mandskaber.

Der skulle et mål i absolut verdensklasse til, at FC Nordsjælland kom foran. Kamaldeen Sulemana tog en bold med med hælen, og det snød FC Helsingørs Philip Rejnholt, og så var offensivspilleren helt fri med Kevin Stuhr Ellegaard, som blev afdriblet.

Kamaldeen Sulemana så også i et kort øjeblik til selv at blive snydt af den vilde detalje, for han kiggede forvirret rundt efter bolden, men han var altså hurtigst til at opfatte, hvor bolden var på vej hen.

FC Helsingør fik udlignet på et straffespark i 2. halvleg, som Callum McCowatt tog sig af. Han brændte i første omgang, men fulgte selv op. Det blev begået mod Oliver Kjærgaard, der spiller for at få en ny kontrakt med klubben.

2. halvleg var ellers et stort angrebsshow fra Emeka Nnamanis side. Han scorede til 2-1, og efter Helsingørs Sebastin Czajkowski havde udlignet til 2-2 på et flot mål, så scorede Emeka Nnamani yderligere to gange i slutfasen, så FC Nordsjælland tog sejren og Nnamani fik noteret et hattrick.

Reaktioner på kampen kan læses i sportssektionen i Frederiksborg Amts Avis mandag.