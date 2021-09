Se billedserie FC Helsingør skal forsvare førstepladsen i 1. division mod Hobro IK

Send til din ven. X Artiklen: Se alle billederne: Skuffende uafgjort mod bundprop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se alle billederne: Skuffende uafgjort mod bundprop

FC Helsingør var både bagud og foran, og måtte i sidste ende nøjes med uafgjort mod rækkens bundhold.

Sport Nordsjælland - 24. september 2021 kl. 20:54 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Bundholdet fra Hobro chokstartede. Efter bare 42 sekunder lå bolden bag Kevin Stuhr Ellegaard. Don Deedson blev sendt afsted, Nicklas Mouritsen faldt, og så var Deedson helt alene med Kevin Stuhr, som han udplacerede.

FC Helsingør var milimeter fra at komme igen, da Philip Rejnhold sendte et skud på trekantssammenføjningen efter små ti minutters spil. Bolden sprang i spil igen, og her skød Daniel Norouzi mod mål, men forsvarsspiller Jesper Bøge reddede for Hobro.

Det var i denne periode et langt pres mod Hobros mål, men der skulle en fejl og et fantastisk spark af anfører Nikolaj Hansen for at udligne føringen.

Forsvaret gav muligheden for en retur, selvom bolden var på vej udover baglinjen. Efter en tackling endte bolden i højre side hos anfører Nikolaj Hansen, der hamrede til bolden, så den tog fjerneste stolpe og gik i mål.

Bare syv minutter senere skød Callum McCowatt mod mål, Kappenberger reddede, men lige ud til Tonni Adamsen, der nemt kunne score til 2-1.

Liam Jordan var tæt på at bringe Helsingør yderligere foran med omkring fem minutter til pausen, men den tidligere FC Helsingør-målmand Adrian Kappenberger, der vogter målet for Hobro, stod i vejen for skuddet.

Helsingør pressede stadig på, og alt lå til, at Helsingør ville score et par gange mere og køre kampen sikkert hjem.

1. division, grundspil FC Helsingør-Hobro IK 2-2 (2-1)

Mål: 0-1: Don Deedson (1), 1-1: Nikolaj Hansen (18), 2-1: Tonni Adamsen (25), 2-2: Mikkel M. Pedersen (52)

Advarsler: Abdoul Yoda (17), Hobro IK, Emil Søgaard (64), Hobro IK, Frederik Dietz (77), Hobro IK, Sebastian Czajkowski (81), Hobro IK, Kasper Høgh (90), Hobro IK

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Philip Rejnhold, Kasper Enghardt, Nikolaj Hansen, Nicklas Mouritsen (73: Frederik Bay) - Daniel Norouzi, Frederik Juul Christensen - Elijah Just (62: Sebastian Czajkowski), Liam Jordan (73: Oliver Kjærgaard), Callum McCowatt (73: Oliver Drost) - Tonni Adamsen (88: Peter Buch Christiansen).

Hobro IK: Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Frederik Dietz, Jesper Bøge (79: Simon Skou Jakobsen), Mathias Haarup (39: Jacob Tjørnelund) - Frederik Mortensen, Abdoul Yoda (46: Sebastian Avanzini) - Don Deedson (79: Oliver Thychosen), Oliver Klitten (69: Danny Amankwaa) - Kasper Høgh, Mikkel M. Pedersen.

Tilskuere: 668 0-1: Don Deedson (1), 1-1: Nikolaj Hansen (18), 2-1: Tonni Adamsen (25), 2-2: Mikkel M. Pedersen (52)Abdoul Yoda (17), Hobro IK, Emil Søgaard (64), Hobro IK, Frederik Dietz (77), Hobro IK, Sebastian Czajkowski (81), Hobro IK, Kasper Høgh (90), Hobro IKKevin Stuhr Ellegaard - Philip Rejnhold, Kasper Enghardt, Nikolaj Hansen, Nicklas Mouritsen (73: Frederik Bay) - Daniel Norouzi, Frederik Juul Christensen - Elijah Just (62: Sebastian Czajkowski), Liam Jordan (73: Oliver Kjærgaard), Callum McCowatt (73: Oliver Drost) - Tonni Adamsen (88: Peter Buch Christiansen).Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Frederik Dietz, Jesper Bøge (79: Simon Skou Jakobsen), Mathias Haarup (39: Jacob Tjørnelund) - Frederik Mortensen, Abdoul Yoda (46: Sebastian Avanzini) - Don Deedson (79: Oliver Thychosen), Oliver Klitten (69: Danny Amankwaa) - Kasper Høgh, Mikkel M. Pedersen.668 Men efter pausen kom Hobro ud med fornyet kraft. De kunne have bragt balance i regnskabet allerde i det første minut, men Kevin Stuhr reddede.

Der gik dog ikke mange minutter, så blev Mikkel M. Pedersen sendt afsted i højre side, og han sendte koldt bolden i det lange hjørne.

Det var et Hobro-mandskab, der kom ud efter pausen for at spille med, og de havde også deres chancer.

Det havde Helsingør også. Størst var Oliver Kjærgaards helt frie hovedstødschance med et kvarters tid igen. Han var lige kommet på banen to minutter forinden.

FC Helsingør pressede i de sidste ti minutter, men der kom ikke mere ud af det. Holdet måtte for fjerde gang i træk indkassere minimum to mål og nøjes med uafgjort mod bundholdet.