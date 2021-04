Se alle billederne: Rungsted har DM-matchbold

Se billedserie Rungsted Seir Capitals Mattias Persson scorer til 2-0 Rungsted Seir Capitals mod Aalborg Pirates . Metalligaen 3.finalekamp 20/4-20201. (Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix) Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Rungsted havde trioen Olsson, Persson og Andersson tilbage, og de gjorde en stor forskel i den tredje DM-finale.

Sport Nordsjælland - 20. april 2021 kl. 21:57 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Piraterne fra Aalborg blev kølhalet i den tredje DM-finale, hvor Rungsteds farlige trio Mattias Persson, Rasmus Andersson og ikke mindst kaptajnen Marcus Olsson var tilbage igen. Det betød en storsejr til hjemmeholdet, der nu tager til Aalborg på fredag og er foran med 3-0 i DM-finaleserien, hvor man spiller til fire.

- Det betyder en hel masse, at de er tilbage igen. Det rykker hele hierakiet. Alle rykker et hak nedad i kæderne, siger Rungsteds direktør Thomas Friberg og fortsætter:

- Al ære og respekt for Mathias Hansen, Nikolai Gade og Andre Pison, der har kæmpet hårdt og godt, så er det selvfølgelig klart, at de niveaumæssigt ikke kan matche Olsson og Persson.

- Nu spiller de bare fjerdekæde i dag, og så får de færre minutter og bliver matchet mod nogle andre spillere, og de scorer jo også 1-0-målet i dag.

Det var Nikolai Gade, der satte det første mål ind efter en spilning fra tilbagevendte Rasmus Andersson.

Det var de to andre tilbagevendte - Persson og Olsson - der nettede til 2-0 og 3-0, så de tre satte virkelig deres præg på kampen.

Marcus Olsson var ellers ude at blive behandlet af lægen i slutningen af 1. periode, efter han kom skævt ind i en tackling.

- Olsson har ikke spillet i næsten halvandet måned, og han slog sig også i 1. periode, og var ude at blive behandlet. De her kampe er en krig, og man slår sig af helvedes til.

- Når man står her i slutspillet, så er ingen skadesfri. Alle har et eller andet, der går ondt. Man skal være klar over, hvor hård en kamp det er. Der bliver kæmpet for hver en centimeter på den is, siger Thomas Friberg og fortsætter:

- Man spiller bare igennem, for det er nu, det gælder. Det er ikke spor anderledes på Aalborgs hold.

Han var selvfølgelig glad for, hvad han så i kampen.

- Det var endnu en tæt kamp. Kampbilledet har mindet en del om kampen i Aalborg, hvor det bølger frem og tilbage, og der er chancer til begge hold. Denne her gang har vi formået at holde dem fra at score, og vi har selv scoret ligesom sidst, siger Thomas Friberg.

Rungsted har nu vundet ti ud af tolv 3. perioder i slutspillet, og denne gang var ingen undtagelse. Tre mål i sidste periode, hvor Aalborg var ved at gå i opløsning.

Isligaen, 2. DM-finale Rungsted-Aalborg 5-0

(1-0, 1-0, 3-0)

Mål: 1-0: Nikolai Gade (06.03), 2-0: Mattias Persson (36.28), 3-0: Marcus Olsson (45.22), 4-0: Shane Hanna (50.05), 5-0: Alex Wideman (52.24)

Udvisninger: Rungsted 1x2 minutter, Aalborg 7x2 minutter, 1x5 minutter, 1x20 minutter (1-0, 1-0, 3-0)1-0: Nikolai Gade (06.03), 2-0: Mattias Persson (36.28), 3-0: Marcus Olsson (45.22), 4-0: Shane Hanna (50.05), 5-0: Alex Wideman (52.24)Rungsted 1x2 minutter, Aalborg 7x2 minutter, 1x5 minutter, 1x20 minutter - Det er bare gået vores vej. Det har lidt kendetegnet os i slutspillet, at vi har været gode til at spille de her tætte kampe og vinde dem, siger direktøren.

Udeholdet blev også frustreret i de sidste minutter, hvor de fik flere udvisninger.

På TV2 Sport kom de med en statistik, der siger, at Rungsted ikke har tabt en DM-finale siden 1996. Da de blev mestre i starten af nullerne vandt holdet 3-0 over Odense, og da Rungsted vandt for to år siden, så tog de den 4-0 over Sønderjyske. Så med de tre vundne finaler over Aalborg, så er det ti DM-finaler i træk, Rungsted har trukket sig sejrrigt ud af.

Om det bliver til 11 vundne DM-finaler i træk bliver afgjort på fredag, hvor holdene tørner sammen i Nordjylland, og hvor Rungsted kan tage DM-trofæet med sig hjem.