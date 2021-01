Se alle billederne: Lønstrup-effekten: Hillerød tævede ligamodstander

Det blev til en flot 4-0-sejr i første forsøg for Christian Lønstrup i spidsen for Hillerød Fodbold.

Efter at have trænet holdet i små to uger stod den tidligere FCK'er od udlandsprofessionelle, samt tidligere træner for FC Helsingør og FC Roskilde Christian Lønstrup og hans Hillerød-hold overfor Skovshoved, der ligesom Hillerød ligger i 2. division.