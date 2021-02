Se alle billederne: Historisk bedrift: Klar til pokalfinale nummer 28

Se billedserie Holtes spillere jubler efter sejren over Køge i pokalsemifinalen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

De regerende mestre var godt og grundigt rystet i semifinalen af en velspillende modstander, som igen måtte nøjes med at være lige ved.

Sport Nordsjælland - 07. februar 2021

Siden Holtes kvindelige spillere i 1987 i den grad trådte ind på scenen for elitespillerne, er det blevet til 14 pokaltitler og 13 andenpladser. Et imponerende udbytte i løbet af 32 sæsoner.

Lørdag eftermiddag lykkedes det så at kvalificere sig til pokalfinale nummer 28, da Køge blev besejret med 3-1 i sæt i et opgør, der nærmest bød på alle facetter i volleyballspillet.

Der var helt vilde dueller, hvor der blev lavet mirakelredninger og hamret løs.

Og der var fejl så horrible, at det burde være løgn, når de laves af spillere på det niveau.

Holte har inden for det seneste halvandet år kun tabt en kamp. Det var til Brøndby 5. december. Brøndby vandt 3-2 efter matchbold til Holte.

Med Holte har været godt rystet i andre kampe, og det spor blev fulgt mod Køge.

Det begyndte ellers mere end nydeligt, da Holte sikrede sig 1. sæt med 25-17. Hæveren Nikoline Mogensen havde styr på det hele og serverede sukkerbal efter sukkerbal til lillesøster Mikala og Nora Møllgaard, der i den grad hamrede boldene i gulvet.

Så det lignede en hurtig ekspeditionssag.

Pokalturneringen, kvinder Semifinale

Holte-Køge 3-1

Pokalturneringen, kvinder Semifinale

Holte-Køge 3-1

(25-17, 25-22, 28-30, 25-16)

Men så begyndte det at smuldre for Holte. Nikoline Mogensen mistede grebet om tingene, og Sophia Andersen var i den grad uvenner med sin serv, der mange gange blev sendt lige i nettet garneret med en serv, der røg langt ud over baglinjen.

Køge kom foran med 5-1, og Holte fik først kontakt ved 9-9. Det skyldtes ikke mindst, at Astrid Empcaher var kommet ind som hæver hos Holte. Hun har en god konkurrencepsyke og laver ikke mange fejl.

Så Holte kørte sættet hjem med 25-22.

Men i 3. sæt gik den ikke længere.

Køge brillerede med flotte server fra Emma Brix og mange pointgivende smashes fra Emma Stevnsborg. Kampen bølgede frem og tilbage. Køge var oppe at føre 18-12 og 24-20. Men så fik Holte fat og nåede op på 24-24. Det blev endda til matchbold ved stillingen 25-24 og 27-26 inden Køge tog sættet med 30-28.

Det sæt havde virkelig fortjent en fuld Holtehal i stedet for en enlig journalist.

Holte kom igen skidt fra start i 4. sæt, men en ny flot indsats af Astrid Empacher fik tingene til at hænge sammen, og på skift brillerede Holtespillerne. Amalie Owie kom ind og servede sikkert, og Frida Brinck fik slået godt til boldene. Så sejren kom hjem via 25-16.

- Frustrerende at vi ikke kunne få spillet til at fungere bare lidt bedre. Holtes sejr var fortjent, men jeg synes bestemt, at vi var godt med, siger Køgetræner Sven Brix, der nu kan sende sit hold ud i kvartfinalekampe i den ordinære turnering mod Brøndby.

En af forklaringerne på Holtes ujævne indsats befinder sig på Menorca. Amerikanske Sofia Lavin med familiemæssige rødder i spanske Bilbao er skiftet fra Holte til Middelhavsøen, og det har kostet ikke mindst i offensive.

- Nu skal Mikala og Nora klare langt mere, og det skal vi lige vænne os til, siger træner Sven Erik Lauridsen.

Coronakrisen er naturligvis også gået ud over volleyballeliten.

Damernes turnering blev ændret, så holdene er gået fra at skulle møde hinanden tre gange til nu kun to gange.

- For at få noget kamptræning spiller vi de mørkeblå mod de blå til træning med mig som dommer. Det fungerer glimrende, fordi spillerne tager det seriøst, men vi når i denne sæson ikke meget mere end halvdelen af de kampe, vi plejer at spille, siger Holtetræner.

Pokalfinalen for kvinder spilles formentlig 28. februar i Holte, der til den tid tager imod ærkerivalerne fra Brøndby, der slog ASV i Aarhus i den anden semifinale.