Lucas Haren sender bolden ind til Carl Lange, der scorer for tredje kamp i træk. Foto: Mads Hussing

Se alle billederne: Helsingør imponerer mod Brøndby

Haren blev sendt afsted i højre side, og med et chip sendte han bolden over Brøndbys forsvar og over til Carl Lange, der fra kanten af feltet bragede bolden ind bag Martin Schwäbe i Brøndby-målet.