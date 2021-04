Se billedserie Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Se alle billederne: Helsingør fik sin hævn over Køge

På to mål i 1. halvleg og et enkelt helt til slut vandt Helsingør hjemme over HB Køge, der ellers havde vundet de to holds indbyrdes opgør i grundspillet.

Sport Nordsjælland - 09. april 2021 kl. 21:24 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Helsingør havde klart det meste af spillet, og de havde de største chancer, og dermed var sejren fredag aften fortjent.

Hjemmeholdets overtag begyndte allerede i 1. halvleg, hvor det så ud til, at den tidligere HB Køge-spiller Liam Jordan gerne ville vise sine tidligere holdkammerater, at de skulle være kede af at have mistet ham.

Det lykkedes ham nu ikke at score, men han havde to afslutninger indenfor de første ti minutter.

Det blev Carl Lange, der åbnede målscoringen. Det hele begyndte nede hos Helsingørs målmand Kevin Stuhr Ellegaard, der sendte bolden videre til Daniel Norouzi, som havde masser af plads til at føre bolden frem.

Han fandt Carl Lange, der fra kanten af feltet følte bolden op i hjørnet til en føring til hjemmeholdet.

Helsingør havde overtaget, men udeholdet var ikke uden muligheder.

Efter en halv times spil gik Lorenzo Burnet forbi Helsingørs back Nicklas Mouritsen og sendte bolden fladt indover, hvor den endte hos Martin Koch, der blev tacklet i skudøjeblikket.

Når nu Køge ikke kunne score, så slog hjemmeholdet til igen. Værterne var knivskarpe i en omstilling bare minuttet efter, hvor Liam Jordan spillede til en helt fri David Boysen, der med en kølig højrefod lagde bolden til venstre for Oskar Snorre.

Der skulle dog ikke gå mere end syv minutter, før der igen kom spænding i kampen. Mark Gundelach sparkede helt ovre fra højre side til venstreback Oliver Sonne, der var gået med frem, og han hamrede bolden fladt i nettet.

I de første minutter af 2. halvleg kom HB Køge ud med et andet udtryk end i de første 45 minutter, men det holdt ikke så længe.

1. division, oprykningsspil FC Helsingør-HB Køge 3-1 (2-1)

Mål: 1-0: Carl Lange (13), 2-0: David Boysen (32), 2-1: Oliver Sonne (39), 3-1: Callum McCowatt (88)

Advarsler: Nicklas Mouritsen (35), FC Helsingør, Nicholas Marfeldt (35), HB Køge, David Boysen (47), FC Helsingør

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Anders Holst, Philip Rejnhold, Nikolaj Hansen, Nicklas Mouritsen (46: Frederik Bay) - Lucas Haren (74: Elijah Just), Frederik Christensen, Daniel Norouzi, Carl Lange (85: Tonni Adamsen) - Liam Jordan (74: Oliver Kjærgaard), David Boysen (63: Callum McCowatt).

HB Køge: Oskar Snorre - Mark Gundelach, Magnus Wørts, Mikkel Qvist (46: Antonio Romeo), Oliver Sonne - Valon Ljuti - Lorenzo Burnet (76: Mathias Høst (90: Sebastian Larsen)), Magnus Haüser, William Madsen, Nicholas Marfeldt (46: Jakob Johansson) - Martin Koch (65: Effiong Nsungusi Jnr).

Helsingør havde kontrol over kampen, og de havde flere chancer for at lukke den.

Efter en times spil lagde Philip Rejnhold en lang bold til Carl Lange, der blev presset af Mark Gundelach, og som løb sammen med målmand Snorre, og bolden røg videre til David Boysen, der tog et træk forbi Snorre, men han faldt i sit løb mod bolden.

Der var optræk til flere chancer - især til FC Helsingør - men kampen skulle hen i de døende minutter, før den blev afgjort.

Her fik en helt fri og netop indskiftet Callum McCowatt muligheden, men Oskar Snorre reddede fornemt. Bolden sprang dog ud til McCowatt igen, der tog et træk og sendte bolden over i fjerneste målhjørne.

Det var angriberens første mål i 17 kampe.

Dermed cementerede han hjemmeholdets sejr, og FC Helsingør lagde afstand til Køge i oprykningsspillet, hvor begge hold dog er meget langt for at spille med om oprykning.