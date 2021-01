Se alle billederne: Helsingør bed skeer med FCK

Se billedserie FC Helsingørs store Anosike Ementa var ligesom i lørdag mod FC Nordsjælland med i 2. halvleg. Foto: Mads Hussing

FC Helsingør scorede det første og sidste mål i en velspillet træningskamp, der blev tabt 3-2 til hovedstadsklubben

- Hvis du havde bare lidt forstand på fodbold, så havde du dømt straffe! Er det fordi, det er Helsingør, der kommer på besøg, at vi skal have en 1. divisionsdommer?

Der var tænding og nerve i opgøret mellem FC København og FC Helsingør på FCK's træningsanlæg på Frederiksberg, og ovenstående udbrud kom fra FCK's Viktor Fischer, da han blev nedlagt af Philip Rejnhold i skudøjeblikket efter omkring 20 minutters spil. Ordene var rettet mod kampens dommer Benjamin Willaume-Jantzen, der netop er blevet degraderet fra Superligaen til 1. division.

Viktor Fischer stod overfor Philip Rejnhold og Nikolaj Hansen i FC Helsingørs forsvar. Netop Nikolaj Hansen har en fortid hos de hvidklædte københavnere, da han i 2006 spillede fem kampe for holdet i Ståle Solbakkens første trænerperiode i klubben.

Spillemæssigt godt med Det var en kamp, hvor FC Helsingør spillemæssigt var rigtig godt med mod de mangedobbelte danske mestre fra FC København.

Det rødklædte udehold scorede både det første og det sidste mål, og dermed kunne holdet i modsætning til i weekendens træningskamp mod FC Nordsjælland, holde stand i samtlige 105 minutter, som kampen mod FCK varede.

Efter bare et minuts spil blev Carl Lange sendt i dybden af Callum McCowatt, og han sendte bolden på tværs. Den gik hele vejen over til Anders Holst, der fra kanten af feltet med et hårdt og fladt spark sendte bolden i nettet bag FCK's svenske målmand Kalle Johnsson.

Træningskamp FC København-FC Helsingør 3-2 (1-1)

Mål: 0-1: Anders Holst (3), 1-1: Kamil Wilczek (26), 2-1: Viktor Fischer (47), 3-1: Jens Stage (60), 3-2: Carl Lange (68)

Advarsler: Carlos Zeca, Mathias Zanka, Marios Oikonomou, alle FCK.

F.C. København: Kalle Johnsson - Peter Ankersen, Mathias Zanka, Nicolai Boilesen, Bryan Oviedo - Jens Stage, Carlos Zeca, Rasmus Falk - Pep Biel - Kamil Wilczek, Viktor Fischer

På bænken: Stephan Andersen, Victor Nelsson, Andreas Bjelland, Nicolaj Thomsen, Karlo Bartolec, Marios Oikonomou, Victor Kristiansen, Marko Stamenic, Valdemar Lund Jensen, Hákon Arnar Haraldsson, William Bøving, Rasmus Højlund.

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Anders Holst, Philip Rejnhold, Nikolaj Hansen, Nicklas Mouritsen - Tonni Adamsen, Frederik Juul Christensen, Daniel Norouzi, Carl Lange - Oliver Kjærgaard - Callum McCowatt.

FCK udlignede, da Helsingørs målmand Kevins Stuhr Ellegaard kun kunne halvklare et skud fra Pep Biel. FCK's Kamil Wilczek var første mand over bolden, og han sendte bolden i nettet. Jens Stage bragte FCK foran 3-1, da han vandt en luftduel over Helsingørs ellers så høje målmand.

Det bedste mål var dog Helsingørs, da Kevin Stuhr Ellegaard med et langt udspark sendte Carl Lange afsted. Den hurtige og bevægelige Lange tog bolden ned med højre fod og i næste bevægelse sendte han bolden over Stephan Andersen i FCK-målet.

Ny prøvespiller hos FC Helsingør Hos FC Helsingør var der endnu en prøvespiller med. Det var Nicklas Mouritsen, der har været en del af B 93's og FC Nordsjællands ungdomsafdeling, og har både spillet i Lyngby, FC Roskilde og senest i Skive.

- Mouritsen er dejlig stabil spiller, og selvom han kun har trænet med os en gang, så glider han jo fint ind i spillet, siger Morten Eskesen, der også prøvede klubbens nyerhvervelse Tonni Adamsen.

Aflyste træningskampe FC Helsingør skulle have spillet træningskamp allerede på lørdag mod 2. divisionsklubben HIK.

Den kamp har FC Helsingørs ledelse valgt at aflyse, da 2. divisionsklubberne ikke tester for corona på samme måde som klubberne i 1. division og i Superligaen.

- Det gør, at vi skal ændre lidt i tingene. Når nu vi ikke kan spille kamp lørdag, så må vi have et hårdt træningspas. Det er de coronating, vi må leve med, siger Morten Eskesen.

Dermed bliver næste træningskamp på tirsdag hjemme i Helsingør mod superligaholdet Lyngby.