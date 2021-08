Se alle billederne: DM-sølvvindere førte an i comeback

Se billedserie Damedoublen med Julie Finne-Ipsen og Mai Surrow løber på banen for at lykønske Julie Dawall med sejren i damesingle. Foto: Mads Hussing

Værløse kom tilbage efter at have været bagud mod Gentofte.

Sport Nordsjælland - 26. august 2021 kl. 22:22 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

For første gang i over et år var der tilskuere på lægterne i Værløsehallen, og de fik set badminton på et meget højt niveau.

Det så først ud til, at Gentofte skulle bringe sig afgørende foran, men så slog Værløse til og vandt fem kampe på stribe og vandt holdkampen 6-3,

Hos Værløse er der de to DM-sølvvindere i både herre- og damesingle, og i begge deres singler blev det meget tætte sejre i tre sæt.

Hos damerne var det en revanche for DM-finalen tidligere på måneden, hvor Gentoftes Line Christophersen trak det længste strå, men denne gang tog Værløses Julie Dawall sig af kampen.

- Jeg er meget glad for den sejr i dag. Det er lang tid siden, jeg har slået hende, så det betyder meget, siger en tydelig glad Julie Dawall lige efter kampen.

- Jeg har spillet mod Line rigtig mange gange. Både til Denmark Masters og til DM for et par uger siden, hvor vi kørte med en plan, og nu prøvede vi at justere nogle små ting, siger Dawall og uddyber:

- Jeg skulle prøve at gøre de ting, som hun ikke forventer. Hvis jeg normalt ville lægge en kort, så skulle der ske noget anderledes. Det synes jeg, at jeg løser rigtig godt i dag.

Under kampen blev der råbt til Julie Dawall, at »intet er forbudt«.

Badmintonligaen Værløse-Gentofte 6-3

1. mixdouble: Mathias Thyrri Jørgensen/Mai Surrow-Kasper Antonsen/Christine Busch Andreasen 17-21, 21-16, 22-20

2. mixdouble: Emil Hybel/Julie Finne Ipsen-Frederik Colberg/Line Christophersen 19-21, 15-21

1. damesingle: Julie Dawall Jakobsen-Line Christophersen 21-12, 20-22, 21-17

2. damesingle: Rebecka Kuhl-Edith Urell 21-14, 16-21, 12-21

1. herresingle: Ditlev Jæger Holm-Brian Yang 12-21, 11-21

2. herresingle: Rasmus Messerschmidt-Mads Christophersen 15-21, 21-15, 21-18

1. damedouble: Julie Finne-Ipsen/Mai Surrow-Edith Urell/Christine Busch Andreasen 21-12, 21-16

1. herredouble: Mathias Thyrri Jørgensen/Ditlev Jæger Holm-Frederik Colberg/Kasper Antonsen 21-18, 21-19

- Der var frit for at prøve, hvad jeg havde lyst til. Det er nu, jeg skal prøve lidt vildere ting, også selvom jeg laver fejl, siger Julie Dawall, der både var foran og bagud i den spændende kamp.

- Selvfølgelig var jeg presset, men jeg havde en tro på, at hvis jeg blev ved med at prøve tingene, så kunne det godt lade sig gøre, siger Julie Dawall og fortsætter:

- Jeg var ikke favorit, så hvis jeg taber, så taber jeg. Det giver også en vis ro, og den kunne jeg være i i dag.

Også DM-sølvvinderen i herresingle - Rasmus Messerschmidt - var ude i tre tætte sæt, og også han hev sejren hjem til sidst.

De to førte an i et Værløse-comeback, hvor holdet hurtigt kom bagud 3-1. Men de to singler og damedoublen vendte kampen rundt, og da også Værløses første herredouble vandt, så tog Værløse holdsejren, da holdet på det tidspunkt var foran 5-3.

Den sidste herredouble blev en tæt - og lang - affære, der fik hele hallens opmærksomhed.

Længe så det ud til at Emil Hybel og Rasmus Messerschmidt skulle ud i tre sæt, men de to fightere kom godt igen og til stor jubel for hjemmepublikummet, så hev de også den kamp hjem.

Dermed er det store nederlag i første kamp glemt, og nu kan Værløse se frem til to nye holdkampe i de kommende uger, inden der bliver en længere pause i Badmintonligaen.