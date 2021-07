Se billedserie De norske stewardesser i flyet havde pyntet spiritusvognen op med danske flag. Foto: Mads Hussing

Se alle billederne: 26 timer med danske roligans

Musik, sang, fodbold, kys med Tantholdt og meget mere. Avisen var med, da to chartrede fly tog fra København tidlig lørdag og var hjemme igen søndag at have set fodbold i Aserbajdsjan.

Med Re-sepp-ten, Gulddreng og alle de andre fodboldmelodier i højttalerne, så tog en masse danskere i tidligt lørdag morgen mod Baku i Aserbajdsjan for at heppe på Danmark.

Med var rødt og hvidt tøj i alle afskygninger. Det samme var højttalere, en tromme og meget højt humør. Trommen var i øvrigt af en sådan størrelse, så den fik sin egen plads i flyet. Den fik nummer 32F.

Danmark mødte Tjekkiet i Baku, og for at tage det sportslige først, så gik det efter planen med en dansk 2-1-sejr. Det var kvartfinalen ved EM, og allerede onsdag gælder det semifinalen i London mod England.

Kampen blev spillet klokken 18.00 dansk tid, men klokken 20.00 i Aserbajdsjan. Og det passede nok spillerne godt, at det når at blive aften i Baku, for der var drønende varmt i løbet af dagen i Baku.

500 fans i lufthavnen Det hele begyndte meget tidligt lørdag morgen i Københavns Lufthavn. For udover ferietrafikken, så skulle to fly afsted klokken 05.30 og 05.40 mod Baku. De to fly var fyldt med forventningsfulde danskere. Der var rødt og hvidt allevegne.

De første øl blev drukket før security i lufthavnen, og de næste blev købt på Lagkagehuset, der var eneste forretning, som havde åbent så tidligt. Så mange øl til 51 kroner stykker har de nok ikke solgt i lang tid i den butik, der primært sælger wienerbrød, pølsehorn og sandwich.

Der var flag i drinksvognene på flyet. Det var norske stewardesser, men de dansede alligevel med på de danske sange, og der var godt humør hele vejen rundt.

På trods af bare tre toiletter bagest i flyet, så holdt den gode stemning hele vejen.

Velankommet til Baku, hvor man skulle igennem et sikkerheds- og coronatjek, så var det ud i busserne, der skulle fragte os mod centrum af Baku.

Politieskorte til byen Det skete med politieskorte og med skønsang af den lokale guide Dilgam, der sang den aserbajdsjanske nationalsang.

Her ventede man de store danskerinvasion. Jokeren hamrede ud af højttalerne, da danskerne ramte pladsen, og alle, der ville have øl, fik øl. Og det er endda så varmt, så folk ikke kastede med dem, men de drak dem rent faktisk.

De mange danskere var et trækplaster for de lokale, der ville have selfies med danske roligans. Det var også et centrum for medier, der ville tale med de mange danskere.

Tonny kyssede Tantholdt En af de mange danskere på turen var Tonny Hummelshøj Jensen fra Lynge i Allerød. Udover at avisen talte med ham, så var han også direkte på TV2 med Rasmus Tantholdt.

- Jeg har kysset med Rasmus Tantholdt på live tv. Det har været en superdag, siger Tonny Hummelshøj med et grin, da avisen taler med ham efter kampen.

Han - altså Tonny Hummelshøj - er selvfølgelig en glad mand.

- Det har været en super-oplevelse. Selvfølgelig også fordi vi fik en sejr. Det er altid en fest med danskerne, siger han.

Mens de fleste danskere sad på nedre tribune, så sad han og en kammerat på øverste tribune.

- Vi var de eneste to danskere i nærheden. Vi var oppasset hele tiden. Der sad en bag os hele tiden, og han fulgte os rundt på stadion.

- Jeg ved ikke, om han var sat til kun at holde øje med os, men det tror jeg, siger Tonny Hummelshøj.

Han har opgivet at tage til England og se semifinalen og en eventuel finale.

- Den springer jeg over. Der er så mange restriktioner. Det skal ikke være for enhver pris. Det bliver på en storskærm et sted, siger han.

Høj stemning Stemningen var selvfølgelig høj, da de mange busser kørte mod stadion. Der blev sunget og danset, da bussen kørte gennem gaderne i Baku.

Det samme blev der på det store stadion i Baku. Det var så langt fra fyldt, og tilskuerne sad på grund af en atletikbane langt fra banen. Det kunne mærkes på stemningen.

Men - når Danmark vinder - så holdes stemningen høj.

Selv efter et kvarters gåtur til busserne efter kampen kunne ikke slå stemningen ihjel.

- Jeg håber (bandeord, red) de har øl i lufthavnen, skreg en kvinde, da hun kom op i bussen.

Her sad der 40 fodboldfans med temmelig meget øl i blodet i forvejen og fire journalister uden en dråbe alkohol i blodet.

Det var igen Gulddreng og Re-sep-ten, der var musikfavoritterne, og da den officielle danske EM-sang med Alphabeat blev sat på, så vendte stemningen. Den var ikke populær.

Der var øl i lufthavnen. Der var også masser af spiritus. Og det kunne igen mærkes på stemningen.

Der blev danset boogie wookie rundt i lufthavnen. Der blev sunget hyldestsange til Simon Kjær, og der blev hoppet og skreget.

Man mærkede næsten ikke, at flyet blev udsat i næsten to timer, uden at der kom nogen information ud om hvorfor.

For mange øl i flyet Men de to timer i lufthavnen lagde en dæmper på stemningen i flyet. Der var klokken 01.00 dansk tid, og de fleste havde været oppe i et døgn.

De norske stewardesser havde pyntet mundbindene med danske flag og sat flag i håret. De havde også sørget for masser af øl, for der var kun 25 øl tilbage efter udturen. Med store smil bød de danskerne velkommen ombord i flyet.

De mange øl blev der ikke solgt mange af. For der gik ikke længe, før der kun var en række, der holdt festen i live. De sad dog lige bagved denne journalist, så det blev ikke til mange timers søvn på den fem timer lange - meget lange - flyvetur hjem.

I lufthavnen i København var det hver mand for sig selv. De fleste gik i stilhed gennem lufthavnen og gennem paskontrollen. For nogle sluttede turen her, da de boede i Københavnsområdet, men for flere var der stadig fem timers transport tilbage, da de skulle med bil eller tog til Vest- eller Nordjylland.