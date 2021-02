Holte møder Brøndby i pokalfinalen for kvinder

Se alle billeder: Ny pokaltitel til Holtes kvinder

Allerede fra første fløjt var der vild kamp om pointene i pokalfinalen mellem Holte og Brøndby. I den mennesketomme hal gik bolden flere gange over nettet, men Holte tog det første point.

Pokalfinale, kvinder Holte-Brøndby 3-1

(25-19, 25-20, 19-25, 25-20)

Selvom Holte lige var et point eller to efter i starten af 1. sæt, så kom holdet foran 14-13, og der valgte Brøndby at tage timeout. Herefter stod der Holte på resten af sættet, og fra 17-17 så Holte sig ikke tilbage.