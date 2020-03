Sarah Mahfoud på vej i ringen lørdag 1. februar, hvor hun en times tid senere blev kåret til verdensmester. Nu er der ikke udsigt til boksning før sommerferien for Hillerød-bokseren. Foto: Mads Hussing

Sarah Mahfoud: Titlen forsvinder ikke

Verdensmesteren har meldt sig under fanerne på Bispebjerg Hospital for at hjælpe til i sundhedsvæsenet.

Sport Nordsjælland - 22. marts 2020 kl. 20:04 Af Mads Hussing

Verden er ikke den samme for verdensmester Sarah Mahfoud. Efter hun 1. februar vandt VM-titlen, så skulle der trænes og bokses, men coronavirussen har nu sat en midlertidig stopper for det.

Træningscenteret er lukket, og der er ikke udsigt til stævner lige foreløbig. Det bekymrer dog ikke verdensmesteren.

- Titlen forsvinder jo ikke. Det stresser mig ikke. Men det stresser mig, at folk bliver syge. Det er synd for de syge og svage, for de må være bange, siger Darah Mahfoud, da Frederiksborg Amts Avis fanger hende.

Hun har indtil videre holdt sig i gang med træning og hjemmeprojekter.

- Det lokale fitnesscenter er lukket, så jeg må løbe mig nogle ture. Jeg må bruge det jeg har, og det jeg kan, siger verdensmesteren, der mener, hun tager meget hensyn, når hun bevæger sig rundt i det offentlige rum.

- Jeg er påpasselig. Situationen er uvirkelig, og det er nok ikke helt gået op for mig, siger Hillerød-bokseren.

Sarah Mahfoud er sygeplejerskestuderende, og da Frederiksborg Amts Avis taler med hende, skal hun til møde på Bispebjerg Hospital.

- Jeg har skrevet mig op som vikar for at holde mig i gang. Jeg skal ind til møde om lidt, men jeg regner med, at jeg allerede har jobbet, siger hun, og man kan høre hun smiler gennem røret.

- Jeg tænkte, at de har brug for hjælp - og hvis ikke nu, så kommer det.

Hun har ikke selv været syg, men derfor lurer sygdommen i baghovedet hele tiden.

- Det er jo også psykisk. Så jeg går og tænker: Har jeg nu lidt ondt i hovedet? Eller er jeg blevet lidt varm? siger hun.

Der er ikke stævner lige foreløbig, selvom det var meningen, at Stald Palle skulle have arrangeret et stævne her før sommeren.

- Mogens og Bettina har gang i noget. De vandt jo purse offer med Enoks kamp, og den skulle være afviklet inden for overskuelig fremtid, men det er ikke realistisk, siger Sarah Mahfoud, der lige nu ikke tænker meget over fremtiden.

- Den må jeg tage, når det her er overstået. Boksningen er det mindste lige nu, siger hun.

Hun skriver og taler sammen med træner Sherman Williams, der bor i USA. Han siger, at hun bare skal holde sig i gang, og det er også det, hun gør. Der er ikke noget decideret boksetræning på menuen lige nu.

- Jeg træner generelt kroppen. Det er holde sig i gang-træning, siger verdensmesteren.