Sæsonstart med nederlag

Sport Nordsjælland - 15. november 2020 kl. 19:13 Af Rudi Dalsgaard

Futsal Liga Øst blev for alvor sparket i gang i denne weekend, men det gik ikke helt efter planen for Frederikssund-holdet FC Fjordbold. I sæsonens første kamp tabte man 2-3 hjemme til København Futsal.

FC Fjordbold havde lagt kampen i Jægerspris, og her virkede hjemmeholdet mest bekvemme til at starte med, da København tidligt blev sat under pres.

Men det var også tydeligt, at det var en sæsonåbner. Der var mange små aftaler, der ikke var på plads, og kampen manglede noget flow aktionerne.

Efter ni minutters spil var det dog FC Fjordbolds Nicolai Jægergaard, der fik plads på højrekanten til at slå en bold ind over. Den blev blokeret i første omgang, men endte for fødderne af Christian Andreasen, det let kunne gøre det til 1-0.

Kampen vippede Føringsmålet vippede dog overtaget i kampen, for nu kom København mere til fadet og pressede nu selv på for at få udlignet. Det krævede at par gode redninger af Dennis Carlsson i Fjordboldmålet, men selv han måtte se sig passeret i det 14. minut. Københavns Oskar Bloch kom på skudhold tæt ved mål i højre side, og det skud fik Carlsson kun blokeret halvt, så bolden røg under benet på ham og ind til 1-1.

Lige som ved det første mål fik det pendulet til at svinge Fjordbolds vej igen, og der var flere gode chancer for at gøre det til 2-1 inden pausen, men det blev ved stillingen 1-1.

København kom bedst ud fra pausen og virkede til at have skruet op for sit offensive tempo, så Fjordbold måtte igen se sig selv stå og tage fra i forsvaret. Stormen blev redet af i første omgang, men så slog København i stedet til på en kontra. Jim Botmann Hougaard fik tacklet og skaffet sig selv en friløber, som han iskoldt omsatte til 2-1 med et hårdt skud.

Futsal Liga Øst

FC Fjordbold-Kbh. Futsal 2-3 (1-1)

Mål: 1-0: Christian Andresen (09:00) , 1-1: Oskar Bloch (13:31), 1-2: Jim Botmann Hougaard (26:23), 1-3: Mads Hashib Jensen (30:23), 2-3: Esmaeil Roudsari (32:54)

Udvisning: Moussa Ajanne (31:43), København Futsal. 1-0: Christian Andresen (09:00) , 1-1: Oskar Bloch (13:31), 1-2: Jim Botmann Hougaard (26:23), 1-3: Mads Hashib Jensen (30:23), 2-3: Esmaeil Roudsari (32:54)Moussa Ajanne (31:43), København Futsal. Nu var det Fjordbold, der måtte i offensiven, men kort efter var man meget tæt på at udligne. Simon Jørgensen skød fra distancen, og Jakob Noer var meget tæt på at få dirigeret dét skud i mål.

I stedet kom København på 1-3 efter et spektakulært mål. Moussa Ajanne flugtede udefra direkte på en høj returbold, og på vejen fik Mads Hashiba Jensen dirigeret det skud bag om sit støtteben og ind bag Dennis Carlsson i målet.

Rødt til gæsterne Et par minutter senere fik Københavns Moussa Ajanne sit andet gule kort og dermed rødt, hvilket gav Fjordbold to minutter i overtal. Det brugte man optimalt, fik spillet bolden rundt og til sidst reducerede Esmaeil Roudsari til 2-3 med godt syv minutter igen.

Derfra levede kampen i den grad. Jakob Noer fik tacklet sig til bolden og var alene med Christian Haberecht i København-målet, men fik ikke scoret, og i den anden ende lynede København et par gange på kontraløb, så Dennis Carlsson måtte tage fra i målet.

To minutter før tid begik København sit sjette frispark, hvilket gav Nicolai Jægergaard chancen på straffespark fra 10 meter, men Christian Haberecht vandt duellen.

Fjordbold pressede på til sidst og tog målmanden ud for at spille i overtal, og det var også tæt på at give bonus, men det blev ved de 2-3 på tavlen.