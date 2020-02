Jakob Noer scorede for FC Fjordbold, men det var ikke nok til at få has på København Futsal.

Sæsonen sluttede for Fjordbold

Sent fredag aften tabte holdet 2-5 til København Futsal i den fjerde kvartfinalekamp. Fjordbold var presset til sejr, efter kun at have vundet en ud af de tre første kampe i serien, men sådan skulle det altså ikke gå.

Efter 22 minutter slog Rasmus Lucht kontra for hjemmeholdet bragte København foran 2-1, og bare to minutter efter udnyttede københavnerne, at FC Fjordbold tabte bolden, mens de havde målmanden med over midten.