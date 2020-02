Gritt Ryder var brandvarm mod Sisu. Her ses hun i en kamp mod Aabyhøj. Foto: Rudi Dalsgaard

Ryder skød med skarpt

Sport Nordsjælland - 23. februar 2020 kl. 19:56 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et misset skud og 35 point i kassen af Hørsholm-anfører Gritt Ryder. Det er den slags, der kaster sejre af sig, og det gjorde det også for Hørsholm, som vandt 104-60 på udebane over Sisu.

Gritt Ryder lavede 29 point, før hun brændte sit første - og eneste - skud i kampen. 16 point »fra gulvet«, fire for fem fra treeren og syv for syv på straffelinien sluttede anføreren på og supplerede med otte rebounds og syv assist.

Men der var også noget at revanchere, efter Hørsholm har tabt to kampe i træk. Endda de to eneste nederlag i denne sæson. Det gik så ud over Sisu, der fra start måtte lægge kroppe til en endefuld.

Hørsholm førte 39-60 ved pausen, inden man så vandt tredje periode med 23-9.

Med sejren slutter Hørsholm grundspillet med 16 sejre og to nederlag og kan nu sidde over i kvartfinalen, hvilket dog betyder en måneds kamppause. Samtidig vil Hørsholm have hjemmebanefordel i semifinalen og en eventuel finale.

Dameligaen

Sisu-Hørsholm 60-104

(14-27, 25-33, 9-23, 12-21)

SISU: Anna Mogensen 19, Taylor Gleason 18, Josefine Shubart 9

Hørsholm: Gritt Ryder 35, Alyssa Rader 12, Sidney Rielly 11