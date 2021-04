Ryder er årets spiller

- For mig er det en selvfølge. Hun er ikke bare en helt vildt dygtig spiller, hun er en naturlig leder og en spiller med en unik vindermentalitet. Som hun har gjort i tidligere sæsoner og finaler, har hun også i denne sæson taget ansvar ved at løfte hele holdet. Dette er både for Hørsholm, men også for landsholdet. Jeg er glad for at have æren af at arbejde sammen med Gritt. Hun er med til at gøre mig til en bedre træner, siger Jesper Krone, cheftræner for Hørsholm 79ers og kvindelandsholdet.