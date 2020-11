Send til din ven. X Artiklen: Ruud erstattes af fransk stjerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ruud erstattes af fransk stjerne

Sport Nordsjælland - 23. november 2020 kl. 17:59 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Den norske stjerne Casper Ruud har meldt afbud til den kommende weekends UTR Leschly Nordic Masters i Hørsholm på grund af covid19-restriktioner i hjemlandet. Men det bliver alligevel muligt at se tennis på allerhøjeste plan. Nordmanden erstattes af den langskæggede franskmand Benoit Paire, der er nummer 28 på verdensranglisten.

31-årige Benoit Paire har vundet tre ATP-titler i sin karriere, været i ni finaler.

- Jeg glæder mig til at komme til Danmark og spille mod de dygtige, nordiske spillere. Jeg sagde ja med det samme, da jeg fik muligheden for at være med, lyder det i en pressemeddelelse fra Benoit Paire.

Der blev trukket lod til turneringen i går, og det magede sig således, at Benoit Paire skal møde den danske himmelstormer Holger Rune i lørdagens ene semifinale. I den anden tørner Danmarksmesteren Christian Sigsgaard sammen med den svenske Davis Cup-profil, Elias Ymer.

Der er en samlet præmiesum på 150.000 kroner at spille om.

Leschly Tennis Foundation står bag turneringen. Fondens stifter, den danske stjernespiller fra 1960'erne og senere topleder i erhvervslivet, Jan Leschly, glæder sig over at kunne stable en international event på benene i en svær tid for professionel idræt.

- Vores ønske om at løfte dansk tennis handler blandt andet om at vise højt, internationalt niveau på nærmeste hold til det danske publikum. Det inspirerer og begejstrer. Samtidig er turneringen en håndsrækning til vores danske stjerner in spe, som kæmper for at finde relevante kampe og sikre økonomi til en professionel karriere, siger Jan Leschly om baggrunden for turneringen.