Rutinen gav vigtig sejr til FC Helsingør

FC Helsingør vandt 2-1 over FC Fredericia på to tidlige mål af Jeppe Kjær, mens Fredericia først til allersidst i kampen reducerede.

I 2. halvleg fortsatte Helsingør med at ligge langt tilbage på banen med mange mand, så der var alenlangt op til de to angribere Jeppe Kjær og Teddy Bergqvist. De fik ikke meget ud af det i de sidste 45 minutter, og Jeppe Kjær blev da også taget ud, da der manglede 20 minutter, mens svenske Bergqvist blev taget ud syv minutter før tid.

Der var et par store oplevelser på Fredericias hold. Agon Mucolli blev ved og ved med at udfordre, og han burde have scoret. Han ødelagde dog hele indtrykket af en godtspillet kamp, da han fuldstændig hensynsløst sparkede Anders Holst ned bagfra i det fem tillægsminut. Mucolli fik fortjent det røde kort for det vanvittige overfald.