Rungsted vil selvfølgelig gerne se tilskuere igen i skøjtehallen i Rungsted, og derfor har de været med til at tage beslutningen om, at suspendere slutspillet, indtil man forhåbentlig kan komme i gang igen, når der igen kan være mange mennesker samlet til begivenheder. Foto: Mads Hussing

Rungsteds direktør: Det bedste i en dårlig situation

Sport Nordsjælland - 09. marts 2020 kl. 21:45 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rungsteds direktør Thomas Friberg er ked af, at slutspillet er suspenderet.

Coronavirus rammer bredt, og det gør den også i sportens verden. Ishockey-klubberne venter nu på, at restriktionerne holder op. Som det ser ud nu, så begynder slutspillet først, når der igen kan komme tilskuere til kampene, og det ærgrer Rungsteds direktør Thomas Friberg.

- Det er en lorteløsning, men det er den mindst dårlige løsning, siger en bramfri Friberg og fortsætter:

- Når den danske regering henstiller til, at der ikke afholdes arrangementer med mere end 1000 fremmødte, så tolker vi det som et forbud.

Der var mange muligheder i spil ved ligamødet mandag.

- Vi overvejede også, om man skulle spille tre kvartfinaler, når der må komme publikum igen, men så skal nogle klubben holde det hele kørende i måske en måned endnu for én hjemmekamp. Det vil simpelthen være for dyrt, siger Thomas Friberg, der er glade for, at denne løsning er kommet på bordet.

- Det handler om klubbernes overlevelse. Ishockey er en familie. Nu er vi rykket sammen i bussen, for vi går op i fællesskabet. Det giver et godt billede af sammenholdet i ishockey, siger Friberg, der dog fortæller, at tilskuerindtægterne ikke betyder lige så meget i Rungsted, som det gør andre steder.

- Hvis vi har 2000 tilskuere, så har vi 1000 partnere, sæsonkortholdere og gratister. Det er noget andet i Aalborg og Sønderjyske, hvor de har 4000-5000 tilskuere, siger han og fortsætter:

- Det er for at sikre sig, at der også er ishockey i de kommende år. Hvis et par klubber ikke kan klare det økonomisk, så er vi måske lige pludselig kun seks hold i den bedste række, og det er ikke lige så interessant.

- Det her giver ikke et plus for os. Vi havde måske haft en chance for en lang slutspilsserie med mange tilskuere. Nu ved vi, at vi skal seks gange over bæltet for at spille.

Før slutspillet eventuelt kan gå i gang, så skal Rungsted lige spille sidste kamp i grundspillet. Den foregår i aften på udebane i Odense. Med en sejr, så er Rungsted sikret fjerdepladsen, og dermed vil de tage et point med over i det nye slutspil.