Rungsted vinder premiere i straffeslag

Ishockey-sæsonen fik en tung start, da statsminister Mette Frederiksen, et par timer inden pucken blev sat i spil, strammede på skruen på grund af den stigende corona-smitte. Det betyder, at der er endnu færre, der kan komme til ishockey, end der i forvejen var udsigt til.

Det var dog Esbjerg, der pressede hårdest på for at få skabt en afgørelse i ordinær spilletid, men Rungsted har i den rutinerede svensker Christopher Nihlstorp sikret sig en keeper af høj-høj klasse. I et tilfælde var Rungsted dog også heldig med kendelserne, da dommertrioen markerede for blokering sekundet inden Esbjerg sendte en løs puck i nettet. Men den scoring blev annulleret, og så måtte de to hold ud i sudden victory.