Se billedserie Det var et Rungsted-hold, der vendte nederlag til sejr i 2. periode, da Herning var på besøg i Hørsholm. Foto: Mads Hussing

Rungsted vandt trods udfordringer på og udenfor banen

Rungsted vendte kampen på hovedet i 2. periode, hvor de vendte 1-2 til 5-2.

Sport Nordsjælland - 22. september 2020 kl. 21:23 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var både udfordringer på og udenfor banen, da Rungsted for første gang i over et halvt år spillede på hjemmebane i Metalligaen.

Rungsted vandt kampen efter at have været bagud 0-2, og udenfor banen satte coronareglerne en grænse for antallet af tilskuere.

Det var nu en glad direktør for Rungsted Ishockey, der langt om længe var til ishockey igen.

- Det er dejligt. Jeg har nærmest glemt, hvordan det er, siger Thomas Friberg, der kæmpede med billetter og ændrede regler.

Isligaen Rungsted-Herning 6-2 (1-2,4-0,1-0)

Mål: 0-1: Cameron Brace (06.05), 0-2: Peter Eg Larsen (07.25), 1-2: Oscar Winther Schulze (08.15), 2-2: Nichlas Hardt (22), 3-2: Nikolaj Rosenthal (26.46), 4-2: Nikolaj Rosenthal (32.27), 5-2: Rasmus Andersson (36.35), 6-2: Marcus Olsson (59.05)

Udvisninger: Rungsted 4x2 minutter, Herning 6x2 minutter

- Udfordringen har været, at så har der været tiltag den ene vej, den anden vej, den tredje vej og den fjerde vej, og vi er blevet skudt rundt i det. Vi er små organisationer, men vi er da lykkes med at være 500 i dag, siger han.

500 er antallet, der må være i hallen, så ifølge de officielle statistikker var der 412 tilskuere til kampen mod Herning.

De fik set, at Rungsted hurtigt kom bagud 0-2, men næsten lige så hurtigt kom tilbage igen. Da der var spillet otte minutter stod det 1-2, og da 2. periode blev fløjtet i gang, så kom Rungsted ud med et helt andet udtryk end i de første 20 minutter.

Herning blev presset i bund både i periode med og uden udvisninger til udeholdet, og Rungsted scorede hele fire gange i 2. periode. Der vil til tider et rent skydetelt foran Hernings mål.

2. periodes dramatiske højdepunkt skete i slutningen af perioden, da Rungsteds målmand stødte sammen med en medspiller. De var begge upressede, men de tog fejl af hinanden, og så endte Cristopher Nihlstorp i isen, og han måtte hjælpes fra banen. Han blev erstattet af David Grubak, der havde flere fornemme redninger i 3. perioder, og var med til at køre sejren hjem.

Det holdt hårdt i perioder, hvor skydeteltet var rykket ned foran Rungsteds mål. Rungsted fik en mand vist ud i slutningen af kampen, og samtidig tog Herning deres målmand ud, men det forhindrede ikke Marcus Olsson i at stjæle pucken og løbe alene mod mål og score til 6-2.

Thomas Friberg er glad for sejren, og så håber han på, at der kommer en mere rød tråd i reglerne for afholdelse af ishockeykampe.

- Jeg håber selvfølgelig på, at vi kan få lov til at være nogle flere. Med de første regler kunne vi have været 300 mere, siger han og fortsætter:

- Det er enorme ressourcer, der bliver brugt på at lave tingene om hele tiden, og vi får otte sekunders varsel til at alt bliver vendt på hovedet. Det er megafrustrerende,.

Direktøren udtrykker dog forståelse for situationen, og at politikerne må træffe nogle svære valg.

- Men hvis det bare kunne have en rød tråd, for det savner jeg. Jeg er med på, at smittetallet ændrer sig, men vi har brug for, at tingene ikke ændrer sig hver dag i en virksomhed som vores, siger Thomas Friberg.

Rungsted har nu taget to sejre i de første to kampe. Næste opgave for Rungsted-holdet er allerede fredag på udebane mod Herlev.