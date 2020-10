Send til din ven. X Artiklen: Rungsted vandt i overtal og ligger nummer et Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rungsted vandt i overtal og ligger nummer et

Rungsted spillede langsomt i seks mod seks, men scorede når holdet var i overtal.

Sport Nordsjælland - 09. oktober 2020 kl. 22:24 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Det var ikke imponerende hele vejen igennem, da Rungsted med 4-2 hjemme tog sejr nummer to over Sønderjyske indenfor seks dage.

Samtidig overtog holdet førstepladsen fra Aalborg, som Rungsted ellers har tabt til. Det er foreløbig eneste nederlag for nordsjællænderne, der med fire sejre i normal tid og en i overtid har 14 point.

Det var især i powerplay, at Rungsted slog til. Og heldigvis for Rungsted, så var Sønderjyske meget gavmilde med at tage ulovlige metoder i brug, så de sad i straffeboksen hele ni gange.

Rungsteds scoring til 1-0 var, mens Sønderjyske havde Andreas Holzmann i skammekrogen.

Han kunne se til, at Rungsted satte et godt angreb op, som så ud til at være afsluttet, men RUngsteds Nichlas Hardt fik trukket pucken ind.

Isligaen Rungsted-Sønderjyske 4-2

(2-1,1-1,1-0)

Mål: 1-0: Nichlas Hardt (04.18), 1-1: Cameron Brown (06.19), 2-1: Nikolaj Rosenthal (12.46). 2-2: Victor Rollin Carlsson (31.10), 3-2: Mattias Persson (35.32), 4-2: Nichlas Hardt (41.16)

Udvisninger: Rungsted 4x2 minutter, Sønderjyske 9x2 minutter

Tilskuere: 375

Rungsted var på hælene i lange perioder, hvor spillet gik for langsomt, og man havde svært ved at komme ud af egen zone.

Sønderjyske nåede at udligne, inden udeholdet fik den ene udvisning efter den anden. Der var stor frustration hos Sønderjyske, og det resulterede blandt andet i, at Daniel Hansen fik ekstra to minutter for at brokke sig over en udvisning.

Det udnytted Rungsted til at komme foran igen i slutningen af 2. periode.

Igen i starten af 2. periode, var der trængsel i Sønderjyskes strafboks. Kyniske Rungsted slog til endnu en gang i overtallet, og så var stillingen 4-2 til hjemmeholdet.

Selvom Sønderjyske pressede på det sidste kvarter af kampen, så stod Rungsted og især målmand David Grubak imod. Grubak har ellers fået konkurence i målet, da Rungsted har lejet Frederik Dichow, men Grubak har foreløbig beholdt pladsen, og igen stod han fremragende.