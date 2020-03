Rungsted skøjtede sig til en sejr i overtiden i Frederikshavn. Nu skal de holde sig der i sæsonens sidste tre kampe. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Rungsted tog fjerdepladsen tilbage i Frederikshavn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rungsted tog fjerdepladsen tilbage i Frederikshavn

Rungsted sled sig til en overtidssejr på 3-2 i Frederikshavn, og dermed byttede de to hold plads.

Sport Nordsjælland - 01. marts 2020 kl. 21:21 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Rungsted er bedst i indbyrdes kampe mod Frederikshavn, så byttede de to hold plads i stillingen, da Rungsted vandt i overtiden i Nordjylland.

- Vi giver os selv alle chancer for at ende i top 4 i grundspillet, og dermed få en ekstra kamp på hjemmebane i kvartfinalerne, siger Rungsteds direktør Thomas Friberg, der havde taget den lange vej til Frederikshavn.

Han var glad for, hvad han så på isen.

- I 1. periode er vi fuldstændig suveræne. Det er spil til et mål, siger han og fortsætter:

- I 2. periode lagde de fysik på. De kom med nogle grimme tacklinger, som de slap afsted med. De havde tacklinger i ryggen på vores spillere, så både William Nistrup og TJ Moore måtte udgå.

Frederikshavn scorede til 1-0 med 0,1 sekund tilbage af haluret.

- Her er Thomas Lillies maske sprunget op i remmene, men dommerne lader spillet fortsætte, siger Thomas Friberg.

I 3. periode kom Rungsted igen af to omgange. Mario Lucia scorede både til 1-1 og 2-2, og det blev resultatet efter 60 minutter.

Så måtte de to hold ud i en afgørelse på overtid. Her blev der efter små to minutter markeret for en udvisning til Frederikshavn, men inden den var sat i værk, så skøjtede Rasmus Andersson ned og scorede til 2-3, og dermed ender der to point i Rungsted og ét i Frederikshavn.

De to hold ligger med samme pointantal, men Rungsted er bedst indbyrdes, og Rungsted har også en kamp mere tilbage af sæsonen.

- Det ligner en kvartfinale mellem de to hold. Det betyder meget at være bedst indbyrdes, siger Thomas Friberg og fortsætter:

Isligaen Frederikshavn-Rungsted 2-3

(0-0, 1-0, 1-2, 0-1)

Mål: 1-0: Christopher Frederiksen (39.39), 1-1: Mario Lucia (42.14), 2-1: Albin Lindgren (45.09), 2-2: Mario Lucia (50.38), 2-3: Rasmus Andersson (61.58)

Udvisninger: Frederikshavn 3x2 minutter, Rungsted 4x2 minutter

Tilskuere: 1.255 (0-0, 1-0, 1-2, 0-1)1-0: Christopher Frederiksen (39.39), 1-1: Mario Lucia (42.14), 2-1: Albin Lindgren (45.09), 2-2: Mario Lucia (50.38), 2-3: Rasmus Andersson (61.58)Frederikshavn 3x2 minutter, Rungsted 4x2 minutter1.255 - Det betyder også meget i Rungsted, at få første kamp, for det er en fredag. Der har vi traditionelt bedst opbakning. Hvis vi bliver nummer fire og får en ekstra kamp på hjemmebane, så skal vi spille hjemme fredag, ude søndag og hjemme igen tirsdag. Det vil betyde meget for os.

- I fredags var jo helt vanvittigt. Det var til at få gåsehus af. Jeg håber på samme opbakning i kvartfinalerne.

Rungsted vil selvfølgelig prøve at hive så mange point ud af de sidste tre kampe i grundspillet, for holdet er bare to point efter Sønderjyske, der ligger nummer tre. Det vil give en kvartfinalemodstander, der hedder Esbjerg eller Herlev.

Næste kamp er allerede i morgen, hvor Rungsted tager imod Herning, der ligger nummer to i grundspillet.