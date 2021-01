Rungsted har vundet tre gange over Esbjerg inden for den seneste uge. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Rungsted tilbage på førstepladsen

Sport Nordsjælland - 12. januar 2021 kl. 21:29 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Rungsted er tilbage på førstepladsen i ligaen. Det blev en realitet tirsdag aften, da rækkens nummer tre Esbjerg måtte rejse hjem til det vestjyske med et 5-2 nederlag. Rungsted fik alle tre point og fik skabt luft til Esbjerg i tabellen, samtidig med at topholdet Aalborg måtte nøjes med halvandet point, da nordjydernes planlagte opgør i Rødovre ikke kunne gennemføres på grund af covid19-smitte hos hjemmeholdet.

Rungsteds sejr blev grundlagt i en forrygende 1. periode, hvor nordsjællænderne fuldstændig sad på Esbjerg.

En af periodens helt store profiler var seneste nyindkøb, Hampus Gustafsson. Den 27-årige svensker kom til Rungsted lige omkring årsskiftet og han fik sat et stort aftryk på sin nye hjemmebane. Ikke alene stod han noteret for to af Rungsteds fem scoringer i første periode. Han havde også sin andel i et par af de andre scoringer.

Ved Shane Hannahs åbningsmål blokerede Gustafsson udsynet for Esbjerg-keeper Thomas Lillie, så den ikke specielt hårde afslutning gled fladt ind i buret. Mindre end et minut senere erobrede svenskeren pucken i Esbjergs forsvarszone, og det førte til, at William Nistrup kunne gøre det til 2-0.

Efter Gustafssons egen scoring til 3-0 fik gæsterne en lille opblomstring. Esbjerg fik reduceret til 3-1, men luften skulle blive pumpet fuldstændig ud af vestjyderne.

Efter to scoringer inden for bare 22 sekunder skøjtede den tidligere Rungsted-målmand Thomas Lillie direkte til udskiftningsboksen. Han havde fået nok, og med en redningsprocent på katastrofal lave 44 procent overlod han buret til Mads Søgaard.

Reservekeeperen kom dog slet ikke ud i samme stormvejr. Rungsted-offensiven løjede kraftigt af, og Mads Søgaard endte med at kunne gå fra isen uden at være passeret.

Hjemmeholdets sejr var dog aldrig i fare. Esbjerg fik kun reduceret en enkelt gang. Det skete i powerplay kort inde i 2. periode, men selv om Rungsted blev ramt af yderligere tre udvisninger i opgøret - Esbjerg fik ingen - så blev der ikke scoret mere i kampen.

Dermed kunne Rungsted for femte gang ud af fem trække sig sejrrigt tilbage fra et møde med Esbjerg. Det var dog kun anden gang i denne sæson, at Rungsted sejrede i ordinær tid. Tre gange har Rungsted skulle ud i sudden victory.