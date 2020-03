Rungsted taber i tom arena

Det er besluttet, at de resterende kampe i grundserien bliver spillet uden tilskuere i bestræbelserne på at undgå spredningen af corona-virus. Siden vil ishockey-unionen tage stilling til, hvad der skal ske med kvartfinalerne.

Et af de få lyspunkter ved situationen er, at det kan blive en billig omgang for Rungsteds direktør, Thomas Friberg. Han har for flere uger siden lovet gratis øl til tilskuerne i den første hjemmekamp i DM-kvartfinalerne, hvis ikke Rungsted sluttede i top 4 i grundspillet.