Rungsted vandt i aftes i Odense, og de ender på fjerdepladsen i grundspillet. Foto: Mads Hussing

Rungsted kom i top fire efter sejr i Odense

Den sportslige målsætning er nået, og snart går kampen ind på at genvinde DM-trofæet.

Sport Nordsjælland - 10. marts 2020 kl. 22:28 Af Mads Hussing

Rungsted tog en pligtsejr i Odense over bundholdet, der ellers har gjort livet surt for flere af de andre hold i ligaen. Nordsjællænderne har dog fået 14 ud af 15 point mod holdet i denne sæson.

Mens Odense begyndte bedst og også kom foran 1-0 ved Oliver True, så svarede Rungsted igen ved Nikolaj Rosenthal. Odense nåede dog i sidste minut inden første periode sluttede at bringe sig foran 2-1, og dermed reelt sende Rungsted på femtepladsen, da Frederikshavn på samme tid var foran i deres kamp mod Rødovre.

- I 2. periode sidder vi godt på det, siger Rungsteds direktør Thomas Friberg, der kunne se sit hold score tre gange i træk, inden Odenses Henry Hardarson scorede sit andet mål i kampen og reducerede til 3-4.

I sidste periode blev der først scoret, da Odense satsede til sidst og tog målmanden ud.

Det udnyttede Rungsted to gange til at score i tomt mål i de sidste to minutter.

På det tidspunkt var det dog klart, at Rungsted ville tage fjerdepladsen, da Frederikshavn havde tabt i overtiden i Rødovre, så kampen var uden betydning.

Thomas Friberg var en rigtig glad direktør efter kampen.

- Vi har en målsætning i Rungsted om at ende i top fire, og det er nu sket. Vi var i top fire efter 16 runder, vi er i top fire efter grundspillet, og vi har spillet kvartfinale, siger direktøren og fortsætter:

- Nummer fire er næstbedste placering i nyere tid i Rungsted. Så det er indenfor skiven og det er indenfor vores målsætning.

Isligaen Odense-Rungsted 3-6

(2-1, 1-3, 0-2)

Mål: 1-0: Oliver True (08.53), 1-1: Nikolaj Rosenthal (13.39), 2-1: Henry Hardarson (19.16), 2-2: Shane Hanna (20.14), 2-3: Lucas Andersen (27.05), 2-4: Joachim Holten-Møller (30.28), 3-4: Henry Hardarson (34.34), 3-5: Mario Lucia (58.13), 3-6: Martin Larsen (59.05)

Udvisninger: Odense 5x2 minutter, Rungsted 1x2 minutter

Tilskuere: 0

Med fjerdepladsen tager Rungsted ét point med sig i det nye slutspil, hvor de otte bedste hold møder hinanden to gange. Dog først når der igen kan komme tilskuere i hallerne.

- Det betyder meget. Nu skal vi bruge et point mindre for at bliver nummer et, siger Thomas Friberg, der har en klar målsætning for slutspillet.

- Vi skal vinde. Det er 100 procent. Så må vi se, om det kan lade sig gøre, men vi er sat i verden for at vinde trofæer.

Det bliver dog ikke nemt for Rungsted, da flere af de andre hold viser skræmmende styrke. Især Aalborg, der på trods af et stort nederlag i sidste kamp i grundspillet, ender langt foran de andre hold.

- Det eneste, der er sværere end at vinde DM, er at vinde det to år i træk, siger han.

Nu venter en pause, som ingen ved hvornår ender. Hockeyklubberne skal holde sig klar til at gå i gang med slutspillet, når der igen må lukkes tilskuere ind til kampene.