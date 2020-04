Rungsteds direktør Thomas Friberg (th) glæder sig sammen med klubbens medejer Lars Seier Christensen over klubbens DM-guld sidste år. Nu sælger klubben støttebilletter, for igen at have råd til gode udenlandske spillere og igen blande sig blandt de bedste i rækken. Foto: Mads Hussing

Rungsted kæmper for et konkurrencedygtigt hold

Der bliver solgt støttebilletter til fordel for Rungsted, og det kan gøre en stor forskel i forhold til den kommende sæson.

Sport Nordsjælland - 02. april 2020

- Vi spiller ishockey i Rungsted til næste år, men det kan være, at det ikke bliver på samme niveau. Det kan være, at vi bliver nummer syv, og det kan være, at det går meget bedre. Inden kender verden om tre eller seks måneder.

Sådan siger Rungsteds direktør Thomas Friberg, der prøver at få alle ender til at passe i denne situation, hvor der mangler penge på grund af de manglende slutspilskampe.

- Vores branche er meget ramt, for vi er et af de første steder, der bliver skåret på, når virksomheder skal se på, om de skal forlænge sponsoratet hos os eller fyre en ansat. Det bliver hårdt, men jeg sidder ikke og tuder over det, siger Thomas Friberg, der flere gange er blevet spurgt om, hvorfor medejer Lars Seier Christensen ikke bare smider flere penge i klubben.

- Ejerne har over for mig markeret deres opbakning til selskabet, men derfor smider Lars Seier Christensen altså ikke fem millioner kroner. Han er forretningsmand, og vi er en virksomhed. Han kan nok have det fint med et underskud på en halv million kroner, men ikke fem millioner kroner. Det er ikke legetøj, men en forretning, siger Thomas Friberg.

Sælger støttebilletter En af måderne, som Rungsted prøver at få penge til driften både resten af året, men også til den kommende sæson er ved at sælge støttebilletter. Det er fiktive billetter til en af kvartfinalerne mod Frederikshavn. 1. april var der solgt 757 billetter.

- Det er nok meget godt på par med tilskuergennemsnittet, siger Thomas Friberg og fortsætter:

- Det hjælper til at mindske det tab ved ikke at have spillet slutspil. Jeg har jo stadig udgifter til lønninger til holdet, selvom noget af det bliver dækket af staten. I øjeblikket er der jo nul kroner i indtægter.

- Det er et vigtigt signal, at folk støtter klubben. Det er vigtigt for folk, der investerer i klubben, at der er mennesker, der støtter holdet og klubben. Det gælder både ejerkreds og sponsorer.

Holdet til næste år Som Thomas Friberg siger, så ved han ikke nu, hvilket niveau holdet bliver til næste år.

- Vores fokus lige nu er at få de danske spillere på plads. VI har to udlændinge, der bliver i klubben, og det er Marcus Olsson og Mattias Persson, siger han og fortsætter:

- Når vi kopmmer længere hen, så må vi se, hvad økonomien er til. Worst-case scenario er, at der ikke er nogen penge til udlændinge.

I Rungsted budgetterer de konservativt, og måske går det bedre, end de regner med.

- Måske er der en vej mellem worst- og best-case scenario. Hvis der eksempelvis bliver solgt for 150.000 kroner i støttebilletter, så kan det være forskellen på, om vi kan købe en god importbilletter til september, eller om vi ikke kan, siger Thomas Friberg.

Thomas Fribergs tanker om næste sæson går også på, om hvornår der må lukkes tilskuere ind igen.

- Jeg bliver lidt bekymret over, om vi må have tilskuere til første træningskamp 10. august op til den nye sæson. Jeg tror ikke på, at vi må samles 2500 personer til en kamp i august. Det står selvfølgelig for egen regning, siger direktøren, der ikke har noget overblik over, hvordan det ser ud med økonomien hos konkurrenterne i Isligaen.

- Det er svært for alle i øjeblikket, og jeg håber da stadig på en lige liga. Men måske er der et til to hold, der har samme budget som i år. Det er vigtigt, at alle hold overlever. Jeg appellerer alle til at være ansvarlige, siger Thomas Friberg.

Rungsted skulle have spillet kvartfinaler mod Frederikshavn i øjeblikket, inden det forhåbentlig var blevet til både semifinale og finale.