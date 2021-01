Rungsted holder på chefen

Rungsted og svenske Erik Hjalmarsson har gået hånd i hånd siden 2014, da han som spiller tørnede ud for nordsjællænderne.

- Erik har udviklet sig helt enormt som træner og leder gennem de seneste sæsoner, og derfor var det naturligt at fortsætte den rejse, vi har været på de seneste år.

Samarbejdet og det daglige arbejde med holdet foregår på et højt niveau, og jeg glæder mig personligt til at fortsætte det tætte samarbejde, vi har i den sportslige ledelse, siger sportschef Morten Hagen om forlængelsen.

Erik Hjalmarsson spillede to sæsoner som spiller i klubben, inden han blev assistenttræner i godt tre år.

Han fik overdraget chefansvaret i januar 2019, da Flemming Green måtte stoppe, men det endte med, at Rungsted vandt det danske mesterskab, og at Hjalmarsson blev den første svenske cheftræner til at vinde guld i den danske liga i 34 år.