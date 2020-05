Rungsted henter stortalent hjem

Mathias L. Hansen kommer fra en opvækst i Hvidovre, hvor han i en alder af 15 år debuterede på Hvidovres U20-hold. De seneste to sæsoner har han optrådt for Malmö Redhawks, i henholdsvis J18,- og J20 SuperElit lige som han spillede U18-VM for Danmark-

Rungsteds sportschef Morten Hagen er glad for det lykkedes at får aftalen i hus.

»Det er meget vigtigt for os at vi holder fødekæden i gang, også de sæsoner hvor der ikke kommer noget fra vores egen ungdomsafdeling. Mathias er helt sikkert en af de mest spændende spillere i 2001-årgangen, og jeg glæder mig til at vi kan være med til at udvikle ham frem mod de næste skridt i karrieren«.