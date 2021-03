Rungsted er nu foran 2-0 i kvartfinaleserien mod Rødovre. Billedet er fra første kamp i Rungsted. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Rungsted har marginalerne med sig: Scorede to mål i sidste minut

Rungsted er foran 2-0 i kvartfinaleserien mod Rødovre, men det holdt igen hårdt.

Hvis der var nogen, der troede, at Rungsted bare skulle lege sig til fire sejre over Rødovre, så må de være blevet klogere nu.

Rungsted var bagud både 3-1 og 4-3, men hver gang fik de kæmpet sig tilbage. Rungsteds to sidste mål blev scoret i det sidste minut af Hampus Gustafsson - det sidste sat ind, mens Rødovre havde deres målmand ude for at spille med en ekstra markspiller.

Rungsteds mål til 4-4 blev diskuteret meget, for Gustav Green var i klart offsideposition, da Shane Hanna skøjtede igennem og sendte pucken i nettet. Den offside overså dommerne, og det er ikke noget, som de kan kigge igennem på video efter en scoring, og dermed havde Rungsted udlignet.

Det kom efter en episode, hvor Rungsted følte sig bortdømt. Der var nemlig to situationer i 2. periode, hvor først en Rødovre-scoring til 2-1 blev godkendt, efter dommerne havde set den igennem på video, mens Rungsted i en stort set identisk situation bare 24 sekunder senere fik underkendt deres mål.

Det fik Rungsted-træner Erik Hjalmarsson til at komme med et udbrud, der ikke er egnet til avisens spalter.

Det må han også have kommet med, da Rødovre kom foran 3-1 og 4-3. For alle mål undtagen et blev scoret i undertal. Hvor Rødovre normalt er halvt så gode, som Rungsted i overtal, så var der ingen slinger i valsen for Rødovre denne dag, hvor Rungsted i lange perioder gjorde det nemt for hjemmeholdet.

DM-kvartfinale, 2. kamp Rødovre-Rungsted 4-6

(0-1,3-2,1-3)

Mål: 0-1: Shane Hanna (18.14), 1-1: Jeremy Beaudry (24.33), 2-1: Marco Illemann (26.56), 3-1: Guillaume Leclerc (28.49), 3-2: Tim Daly (34.09), 3-3: Shane Hanna (36.02), 4-3: Trevor Cheek (47.02), 4-4: Shane Hanna Shane Hanna (50.41), 4-5: Hampus Gustafsson (59.12), 4-6: Hampus Gustafsson (59.44)

Udvisninger: Rødovre 2x2 minutter, Rungsted 6x2 minutter (0-1,3-2,1-3)0-1: Shane Hanna (18.14), 1-1: Jeremy Beaudry (24.33), 2-1: Marco Illemann (26.56), 3-1: Guillaume Leclerc (28.49), 3-2: Tim Daly (34.09), 3-3: Shane Hanna (36.02), 4-3: Trevor Cheek (47.02), 4-4: Shane Hanna Shane Hanna (50.41), 4-5: Hampus Gustafsson (59.12), 4-6: Hampus Gustafsson (59.44)Rødovre 2x2 minutter, Rungsted 6x2 minutter Det hele blev dog sat på plads i slutningen af 3. periode, hvor Hampus Gustafsson slog til og scorede de sidste to mål.

Holdkammerat Nichlas Hardt var efter kampen selvfølgelig glad for sejren.

- Vi er bagud 3-1, men kommer tilbage efter en skidt periode. Det var lidt af en test for os i dag. Det var stærkt at komme tilbage der, siger Nichlas Hardt til TV2 Sport og fortsætter:

- Vi kommer så bagud 4-3, men jeg synes aldrig, at panikken spreder sig. Vi tror på, og i længden så er det det arbejde, der gør, at vi vinder denne serie.

Han er ikke nervøs, selvom det er så tætte opgør, som det har været i de to første kampe i kvertfinaleserien.

- Vi er gået ind til den her serie med en vished om, at det blev så tætte opgør, så det har vi været klar på hele tiden, siger Nichlas Hardt.

Marcus Olsson blokerede til sidst et skud med hånden, og det så slemt ud, for Olsson styrtede ud af banen, og det sidste var, at han var på vej på skadestuen for at blive røntgenfotograferet.

- Der er kun et ord: Kaptajn. Det viser han virkelig. Det er en pragtpræstation, han laver der.

- Jeg håber virkelig ikke, det er for slemt, men det er det, der vender kampen. Det er utrolig stærkt, og han viser virkelig vejen for os andre, siger Nichlas Hardt om den blokeringen fra Rungsteds kaptajns side.

Holdene skal mødes i tredje kamp allerede tirsdag, så der er ingen tid til at hvile på laurbærrene.

- Vi er overhovedet ikke sikre. Vi ved, det bliver tætte opgør i hver kamp. Nu skal vi nyde sejren her lidt, og så i morgen er det glemt, og der er en ny kamp tirsdag. Så det er bare om at fortsætte, siger Nichlas Hardt.

Tirsdagens opgør bliver spillet i Rungsted.