Rungsted har krammet på fynboer

Isligaen

Odense-Rungsted 4-7

(2-2, 1-4,1-1)

Mål: 1-0: Shawn O’Donnell (3.44), 1-1: Marcus Olsson (15.28), 2-1: Oliver Anker Christensen (15.50), 2-2: Nikolaj Rosenthal (16.41), 2-3: Charlie Serrault (23.10), 3-3: Malte Kej Nielsen (27.11), 3-4: Alex Widemann (30.55), 3-5: Nichlas Hardt (34.33), 3-6: Nichlas Hardt (35.40), 3-7: Alex Widemann (41.27), 4-7: Lukas Lundvald Nielsen (48.35)

Udvisninger: Odense 5x2; Rungsted 6x2. (2-2, 1-4,1-1)1-0: Shawn O’Donnell (3.44), 1-1: Marcus Olsson (15.28), 2-1: Oliver Anker Christensen (15.50), 2-2: Nikolaj Rosenthal (16.41), 2-3: Charlie Serrault (23.10), 3-3: Malte Kej Nielsen (27.11), 3-4: Alex Widemann (30.55), 3-5: Nichlas Hardt (34.33), 3-6: Nichlas Hardt (35.40), 3-7: Alex Widemann (41.27), 4-7: Lukas Lundvald Nielsen (48.35)Odense 5x2; Rungsted 6x2.

Med to scoringer indenfor et minut og syv sekunder øgede Nichlas Hardt til 6-3. Den 32-årige landsholdsforward har fået en forrygende start for Rungsted efter 12 år i udlandet. Han står noteret for otte scoringer i de første syv kampe.