Rungsted har fremtiden på plads

- Jeg er selvsagt meget glad, både på et professionelt men også på et personligt plan, for at Nikolaj fortsætter sin karriere her i Rungsted. Vi har fulgt hinanden i mange år, også inden Rungsted-tiden, så det betyder meget for mig at vi kan fortsætte samarbejdet. Herudover er han jo også en fantastisk ishockeyspiller med en unik målnæse, som vi helt sikkert kommer til at nyde godt af i de kommende år, lyder det fra Rungsteds direktør Thomas Friberg.