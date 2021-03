Rungsted gjorde rent bord

Men Rungsted fik vendt op og ned på tingene i 3. periode. Shane Hannah sendte fra blå linje et vip ind i trafikken foran mål, og her styrede Charlie Sarault pucken i nettet til 2-2.

Det trak op til en afgørelse i sudden victory. Men med under to minutter igen scorede Tim Daly til 4-3.

Rødovre tog straks målmanden ud til fordel for en ekstra markspiller, og med lidt over et minut igen blev presset på Rungsteds mål intensiveret yderligere, da Morten Jensen fik to minutter i straffeboksen for at sende pucken ud af spil. Trods Rødovres belejring holdt Rungsted stand.