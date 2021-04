Alex Wideman var impliceret i et par uheldige perioder, men det kom ikke til at koste, og nu er Rungsted bare en sejr væk fra DM-finalen. Foto: Per Christensen

Rungsted er en sejr fra DM-finalen

Med tredje sejr på stribe over Sønderjyske er Rungsted tæt på at nå DM-finalen igen.

Den kan komme allerede på fredag, hvor Rungsted tager imod i Hørsholm til femte finale. Hvis ikke det lykkes for Rungsted der, så er der to chancer mere for at komme i DM-finalen.