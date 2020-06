Rungsted bliver VM-vært

- Vi glæder os helt vildt til at præsentere ungdoms-VM på dansk is igen, og i det hele taget glæder vi os bare til at få en VM-turnering på hjemmebane igen. Herrernes U20-VM har høj international status, og selv på næstbedste niveau er ishockeyen af høj kaliber, siger formand for Danmarks Ishockey Union Frederik Bach Nielsen i en pressemeddelelse.

- I Hørsholm Kommune har vi stolte traditioner for ishockey, og vi glæder os over, at vi med U20-VM kan vise morgendagens stjerner frem for alle ishockey-interesserede. Samtidig bliver det fantastisk at kunne byde velkommen til de mange udenlandske ishockeygæster, der kommer forbi i løbet af VM-ugen. Det bliver vores fornemste opgave at sørge for, at de får et godt ophold her i kommune, siger Nadja Hageskov (C), formand for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget i Hørsholm Kommune.