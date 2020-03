Royal Stage skal inspirere

Således har brancheforeningen Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark, IFFD, som under overskriften »Fremtidens idrætsfaciliteter: Erfaringer og løsninger« har inviteret de nordsjællandske kommuner på et besøg i Royal Stage torsdag 19. marts.

- Vi er naturligvis glade for, at vi er blevet udvalgt - og synes også selv, at vi har fået et spændende og vidtspændende hus, som vi glæder os til at vise frem for politikere, embedsmænd og ledere, som forhåbentlig kan lade sig inspirere, siger direktør Carsten Larsen til Frederiksborg Amts Avis.