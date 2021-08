Rindom fik kronprinsen i røret efter guldtriumf

- Det var kronprinsen, jeg lige har talt med. Det var bare helt normalt, siger Rindom og skraldgriner.

- Han følger også med i sejlsport og elsker det. Det er super at få den opbakning fra Danmark. Hold nu op - det er vildt, fortsætter hun.

Anne-Marie Rindom har egentlig ikke tid til at snakke om sin store guldtriumf, da flere står omkring hende og forsøger at trække hende med hen til medaljeceremonien.

Hun bliver alligevel hængende, og så må hejsningen af Dannebrog vente lidt.

- Jeg et fuldstændig oppe at køre over det. Det her er for vildt efter en femte dag, hvor alt gik galt, siger hun.

Efter de første fire konkurrencedage lignede det en sikker dansk guldmedalje i Laser Radial-båden, men på femtedagen satte Rindom en stor føring over styr.

Hun bevarede dog førstepladsen inden søndagens medaljesejlads, men det var ikke uden nerver, at hun satte sig i båden.

- Jeg forblev cool, og jeg blev ved med at kæmpe. Det er for vildt, siger hun.

- De sidste 48 timer har været forfærdelige. Jeg er så lettet. Jeg har aldrig haft så ondt i maven, siger hun.

Medaljesejladsen var også problemfyldt, da hun skulle øje med den svenske og hollandske båd, samtidig med at Rindom havde sine egne problemer, da vandet var fyldt med søgræs.

- Jeg har aldrig sejlet i så meget græs. Der var så mange ting, der gik galt, og jeg blev bare ved med at kæmpe, siger hun.

Senere på søndagen vil der blive serveret pandekager for guldvinderen i den danske lejr i Inoshima 60 kilometer syd for Tokyo.

Inden det arrangement blev arrangeret i al hast, havde Rindom dog sin egen idé om, hvad der skulle ske.

- Jeg tror bare, at jeg skal have noget at spise og så måske nogle øl i aften med mine træningsmakkere, siger hun.

Anne-Marie Rindom har tidligere vundet VM to gange. For fem år siden i Rio hentede hun OL-bronze.