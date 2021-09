FC Nordsjællands Emmanuel Ogura under superligakampen mellem FC Nordsjælland og FC København på Right to Dream Park i Farum, søndag den 26. september 2021.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Reserven kastet i FCK-ilden: Hjalp at snakke med Dudu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Reserven kastet i FCK-ilden: Hjalp at snakke med Dudu

Sport Nordsjælland - 26. september 2021 kl. 20:06 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

- Der er hård kamp om pladserne.

FC Nordsjællands cheftræner Flemming Pedersen grinede efter kampen over omstændighederne omkring det målmandsskifte, han måtte foretage godt 20 minutter før kampstart mod FC København. Reservemålmand Emmanuel Ogura sparkede en bold direkte i hovedet på førstekeeper Dudu, som efterfølgende ikke kunne gennemføre kampen, og så måtte Ogura selv trækkke i handskerne - og endte med at indkassere fem mål i nederlaget på 1-5.

- Det var lidt underligt på grund af det, der skete. Så det var lidt sært. Men da jeg begyndte opvarmningen føltes det okay, og så var jeg klar til det, der skulle ske, siger Emmanuel Ogura selv.

Flere fra FC Nordsjællands trænerstab var forbi ham under opvarmninge med opmuntrende ord, og det hjalp den unge ghaneser.

- Jeg havde det dårligt med, hvad der skete, men de sagde, at jeg skulle holde hovedet højt og tage i mod udfordringen. Det er, hvad der sker. Så jeg skulle bare »go for it«, siger han.

I pausen fik Ogura også snakket med Dudu.

- Han var okay. Han støttede mig og opmuntrede mig. Det hjalp mig meget. Jeg ville gerne høre, at han havde det godt igen, siger reservemålmanden.

Han fik vist sig godt frem i kampen med nogle tidlige indgreb og en god redning.

- Jeg er glad, selv om jeg var lidt usikker i starten. Da jeg fik fat i den første bold, så var et en god fornemmelse, og det var en god mulighed for at vise mig frem. Så det var en god debut, og jeg skulle bare gøre mit bedste. Jeg forventede ikke at få min debut i dag. Men alt kan ske, så jeg skal bare være klar, hvis der sker noget. Så jeg er meget glad for min debut, siger Emmanuel Ogura.

Cheftræner Flemming Pedersen var også godt tilfreds med sin målmand, selv om han blev kastet hovedkulds ind i det.

- Det var bare at sige til Emmanuel Ogura, at nu skulle han stå. Det er tilfældighedernes spil. Jeg var meget tilfreds med Oguras præstation, og at han spiller med et offensivt mind set. Han kommer hurtigt ud og griber et langt indkast, og han er ikke bange for at spille med. Der er så nogle gange, hvor han kommer lidt på halvdistance, men det arbejder vi så med, siger cheftræneren.

- Der altid fedt at se en ung debutant fra vores eget akademi. Vi vælger at se det på den måde. Men vi vidste, at han ville blive udfordret, fordi FCK er så stærke i modstandernes felt og fylder godt op med flere spillere.