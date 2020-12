Alexander Aslak Nørgaard løb tør for benzin i søndagens forsøg på at hente endnu en dansk rekord ved kortbane DM i Helsingør. Foto: Kenn Thomsen

Rekordattentat kiksede

Sigtet var sat på endnu en dansk rekord - måske endda - men det endte uden det store sus for Sigma-holdkammeraterne Alexander Aslak Nørgaard og Anton Ørkskov Ipsen ved kortbane DM-finalen i 1500 meter fri i Helsingør Svømmehal.

De to fik trukket hinanden kraftigt op i tempo ved fredagens finale i 800 meter, som Aslak Nørgaard vandt i en ny dansk rekordtid, og det skulle de så prøve at gentage søndag på 1500 meteren, hvor Ørskov Ipsen endda også ville give DM-rekorden på 800 meter et skud.