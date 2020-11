Michael Schou stopper i Hundested. Foto: Allan Nørregaard

Rekord-træner stopper i utide

Sport Nordsjælland - 02. november 2020 kl. 16:43 Af René Larsen Kontakt redaktionen

- Det er jo fair nok. Fem point i 11 kampe er ikke godt nok. Det må man bare erkende, siger Michael Schou.

De dårlige resultater får den konsekvens, at træneren stopper i Hundested IK efter 4½ år på posten. Det er ellers i en periode, hvor Hundested IK har tangeret klubrekorden med en fjerdeplads i Sjællandsserien, lige som Hundested under Michael Schous ledelse formåede at spille sig frem til 3. runde i pokalturneringen, hvor Hundested pressede det daværende superliga-mandskab Vendsyssel foran mere end 1200 feststemte tilskuere på Hundested stadion

- Det er med vemod, at jeg stopper, og det gør ondt. Jeg har haft 4½ fantastisk år, og jeg synes, at jeg har flyttet Hundested fra A til B. Nu er tiden så kommet til, at der skal en ny til, der skal flytte holdet fra B til C, siger Michael Schou.

Han er den første til at erkende, at Hundested har haft et pauvert efterår. Den eneste sejr daterer sig tilbage til 22. august.

- Der er jo også en grund til, at resultaterne ikke har været som de burde. Vi har været hårdt ramt af skader. Jeg kan nævne fire prominente navne fra start-11'eren, der ikke har spillet en kamp i efteråret, og det er uden at vi har fået tilgang udefra. Men tiden er kommet til, at der skal nogle andre øjne på. Jeg vil ikke stå i vejen, giver Michael Schou udtryk for.

Han stopper uden bitterhed, og han vil fortsat have sin gang i klubben.

- Jeg vil blive ved med at følge Hundested i tykt og tyndt, siger Michael Schou.

Hundested IK har ikke meldt noget ud om, hvem der skal erstatte Michael Schou på cheftrænerposten. Klubben ligger næstsidst i Sjællandsserien. På grund af covid 19 er Hundesteds to resterende kampe i efteråret flyttet til foråret. Klubben spiller næste kamp den 7. marts mod Farum.