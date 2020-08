Se billedserie Foto: Rudi Dalsgaard

Rejste sig efter pausen

Sport Nordsjælland - 22. august 2020 kl. 15:11 Af Rudi Dalsgaard

Det så tungt ud for Ledøje-Smørum efter første halvleg af Danmarksseriekampen mod Otterup. Men anden halvleg blev en helt anden sag, da LSF skruede op for niveauet og vendte 0-1 til 3-1.

Det var hjemmeholdet, der forsøgte at tage kontrol over kampen fra start i sin vanlige boldbesiddende stil, men Ottetrup var også kommet for at lege med og fik vist i sekvenser, at al den gode fodbold altså ikke nødvendigvis øst for Storebælt.

Småt med muligheder Hjemmeholdets Mathias Gransee fik sendt et godt skud af sted efter 16 minutter efter et fint angreb i LSF’s hjemmeside, men ellers var det småt med de gode muligheder.

I stedet slog gæsterne til på et hjørnespark, som inde foran mål blev mødt af Jonas Wind, og han dirigerede bolden ned i jorden og op i nettaget til 0-1.

Ledøje-Smørum skruede en smule op for presset med bolden på egne fødder, og nogle fine kombinationer mellem Mathias Gransee og Kristian Larsen på højrekanten endte med en afslutning fra Mathias Beck, der dog måtte se sit forsøg være forgæves.

Styrede kampen Tendensen fortsatte efter pausen med hjemmeholdet som det styrende mandskab. Gæsterne var bare ikke specielt indstillet på at give chancer væk. Et forkølet frispark fra Emil Scott var indledningsvis det bedste, LSF kunne diske op med.

Men efter 65 minutter var der så bid, da hjemmeholdet slog hurtigt tilbage på endnu et nærgående hjørnespark fra gæsterne. Det endte i en stikning til Mathias Gransee, der smart prikkede bolden forbi gæsternes målmand og derefter havde masser af tid til at putte bolden ind til 1-1.

Friske kræfter ind Hjemmeholdet sendte et par friske offensive kræfter ind fra bænken i Nicolai Mehle Hansen og Nassor Salim, og de var begge nærgående fra start. Der var dømt skydetelt i det 77. minut, men hverken Emil Scott, Mathias Gransee eller Nicolai Mehli kunne få bolden i mål i den situation.

Tre minutter senere kom forløsningen så. Denne gang var det Nassor Salim, der fik afsluttet. Skuddet blev reddet, men returen til Nicolai Mehli kunne han ikke undgå at score på. 2-1, og så var hjemmeholdet for alvor i teten.

Mod slutningen måtte Ledøje-keeper Nicolai Bjerregaard dog også hive et par gode aktioner frem, men det var Emil Kjærsgaard, der endte med at lukke festen. Fra godt 30 meters afstand fangede han målmanden langt ud af sit mål og lagde bolden i en blød bue ind til 3-1 i kampens overtid.

Emil Kjærsgaard lukkede kampen til 3-1

med et følt skud henover Otterups keeper.